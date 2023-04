El entrenador de la UD Ibiza, Lucas Alcaraz, ha hecho este mediodía un juego de palabras para referirse a su situación como entrenador de equipos que, como la UD Ibiza, han tenido que pelear por salvar la categoría, algo que a día de hoy se antoja milagroso para el equipo ibicenco a falta de seis jornadas para el final y con 12 puntos de desventaja.

"Yo llevo ejerciendo toda la vida de 'médico del 112'. Si eres médico de familia no se te muere ninguno porque lo derivas al especialista. Pero si trabajas en Urgencias y en el 112 unos se levantan y otros se quedan en la camilla. Eso está más claro en el agua. Yo quiero levantarlo, no que se quede en la camilla. Ahí está mi trabajo y a veces sale bien y otras mal», ha indicado en sala de prensa.

El granadino ha reconocido que tras la dura derrota por 4-0 en Tenerife, que confirmó el descenso 'virtual' de los celestes a Primera RFEF, «ha sido una semana muy dura porque no sólo perdimos, sino que tampoco competimos el partido". "Evidentemente es más difícil de digerir. Un entrenador además de alinear, tiene que diseñar estrategias que sean posibles. Sobre todo, en situaciones difíciles como las que nos encontrábamos. Mi plan era reducir el número de puntos a cinco o seis y, ahora, con los enfrentamientos directos liquidar esa diferencia. Creo que era un plan coherente, un plan difícil, pero evidentemente no ha salido. ¿Por qué? A parte de que porque no lo hemos conseguido, pues las ventajas perdidas en los últimos minutos, unas por culpa nuestra y otras por culpa de las circunstancias, los penaltis fallados en partidos igualados, días como ante el Huesca que rematas 19 veces y no eres capaz de ganar… Esto me hace ver que el plan era posible, aunque evidentemente no está saliendo. Creo que era una estrategia más o menos válida. No obstante, como dice el azucarillo la vida es aquello que pasa mientras tú te empeñas en hacer planes», ha argumentado el preparador de la UD Ibiza en la previa del duelo de este sábado frente al Real Oviedo (Can Misses, 21 horas).

Las cuentas ya no salen y el propio Alcaraz pidió disculpas a los aficionados celestes tras el batacazo de Tenerife por haberlos "ilusionado" con la permanencia. Aunque consciente de la difícil situación, el técnico no baja los brazos: «Es un topicazo y no me gusta, pero es la realidad. Mientras haya matemáticas hay que pelear. Hay que pelear los partidos ya olvidándose del objetivo. Hay que pelear por nuestra afición, los empleados, la propiedad, nuestro propio prestigio profesional… por muchas cosas. No podemos pensar más allá de ganar el partido».

El andaluz ha asegurado que su equipo no se puede "permitir el lujo" de bajar "el nivel de rigor ni de profesionalidad" y evitar ofrecer una mala imagen como sucedió el pasado fin de semana. Además, ha defendido su compromiso con el vestuario y con el club sin quejarse ni hacer públicas las posibles carencias de la plantilla. «Yo creo que como entrenador habré tenido muchos defectos o virtudes, pero delante del micrófono no me he quejado en toda la temporada. No me gustan las excusas ni las quejas. Pensar cada uno que ha hecho mal y asumirlo. Quejarte ahora de con quién o quién no, me apartaría de la línea que he hecho. No me he quejado porque se haya ido un jugador o se hayan lesionado cuatro. Sólo me he quejado de dos jugadas arbitrales, el día de Las Palmas y el día de Mirandés. Voy a seguir con la misma línea de coherencia, asumiendo lo mío e intentando dar soluciones», ha argumentado.

De su próximo rival, el Real Oviedo, ha reconocido que se les plantea un partido "muy complicado" ya que los hombres de Álvaro Cervera trabajan "muy bien" tácticamente. "Hace partidos muy difíciles y es fácil que el partido se nos haga bola", ha dicho Alcaraz, que tiene las bajas de Marcos Mauro y Pape Diop.