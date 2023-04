La UD Ibiza necesita «manejar las emociones» y tener «coraje y valentía» ante el Sporting, según Lucas Alcaraz

Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza, ha definido el partido de mañana correspondiente a la jornada 35 de LaLiga SmartBank frente al Sporting de Gijón (Palladium Can Misses, 18,30 horas) de «importante» pero «no definitivo», aunque ha remarcado que, a falta de ocho jornadas, «es es el momento de afrontar» estos partidos «con coraje, con decisión y energía». Necesitan «saber leer cada faceta del juego y cada momento del partido», ha dicho el técnico granadino sobre un encuentro que «será largo» y en el que tienen que ser «eficaces, eficientes, estar bien colocados, manejar bien las emociones y tener coraje para hacer las cosas con valentía y no tener dudas».

Alcaraz ha añadido en la rueda de prensa previa al partido que no cree «que sea significativo tener aquí a la selección» española femenina y no considera que «incida» en su «trabajo, concentración y rutinas».

En cuanto al Sporting, que está a 11 puntos de los celestes tras ganar al Granada, cree que «van a jugar con tres centrales porque así han ganado sus últimos partidos» pero ha señalado que su trabajo «es tener previsto ese tipo de situaciones». «Son equipos con potencial y diseñados para pelear por otros objetivos y quizás lo malo es que la situación no era la esperada. esperada. Pero nuestra situación es suficientemente importante para no tener cuenta cada semana la posición del rival y sí ser nosotros un equipo competitivo y lo más fiable posible», ha indicado Alcaraz, que hará «alguna variación» en el once inicial y que tiene la baja por lesión de Marcos Mauro, aunque recupera a Nolito después de muchas jornadas en el dique seco.

Respecto al aspecto motivacional de la plantilla para alimentar sus esperanzas de salvación, ha destacado que «hay que hacer cosas, no arrepentirse». «El vestuario y yo estamos dispuestos a hacer lo que sea por sumar», ha añadido el preparador andaluz, que ha vuelta a huir de «hacer cuentas» de cara a conseguir la permanencia.

Alcaraz, además, ha hecho mención al último empate cosechado ante el Mirandés, donde un gol en el último minuto les privó del triunfo por «un error clamoroso del árbitro y una carambola», cuando el rival no les «estaba llegando» tras el golazo de Pape Diop que supuso el 1-2. «Dar un cabezazo a un contrario es falta, no una disputa. Al árbitro, en vivo, se le puede pasar, pero el de VAR no lo entiendo», ha puntualizo.