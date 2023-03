Lucas Alcaraz confirma la salida de Bogusz de la UD Ibiza: «Los clubes están cerrando un acuerdo»

El míster celeste, de hecho, explicó que Bogusz tomó la decisión de marcharse «el lunes o el martes»: «Para mí hay un antes y un después. Cuando a él le da por salir es después del partido de Andorra, porque allí corrió como un animal, pero cuando ya pasa el tren y lo ve, es cuando él cambia de mentalidad».

Así, el preparador de la UD declaró que en ese escenario puede entender al jugador, pero que también entiende al club, e insistió en la idea de que el cuadro celeste necesita jugadores dispuestos a darlo todo: «Nosotros necesitamos que de la puerta hacia dentro la gente que haya dentro esté dispuesta a matarse por conseguir la salvación, y Bogusz ahora mismo está en otro escenario».

Preguntado en la rueda de prensa por cómo le afecta esta ausencia a nivel deportivo, Alcaraz señaló: «Contra el Burgos voy a tener a 17 jugadores de campo y tres porteros focalizados absolutamente en ganar. Suficientes para tener un equipo competitivo y cinco cambios, y suficientes para ganar el partido».

Alcaraz también fue preguntado por si una posible derrota mañana en Can Misses certificaría el descenso, pero el míster prefirió no ponerse en esa situación: «Si nos ponemos en ese escenario, nos debilitamos. Primero hay que ir a hacer un buen partido y a partir de ahí surgirá el resultado. Ponerse al final del partido o en el resultado del encuentro anterior hace que al final se te olvide lo importante, que es cómo tienes que jugar» en el partido de este fin de semana.

Sobre su continuidad como entrenador de la UD, Alcaraz declaró que está con la entidad celeste «al 100%» y que no piensa en categorías: «Pienso en el 100% de mi trabajo, de mi capacidad y de mi voluntad, y de ponerlo todos los días. Yo soy entrenador de cualquier categoría». También expresó que se siente identificado «con todos los estamentos del club», pero que en estos momentos tiene que estar pensando en el partido de mañana frente al Burgos. En un momento dado, bromeó con su pasión por el fútbol: «En mi carnet de identidad pone que soy entrenador de fútbol. Cuando me parieron, mi madre preguntó si era niño o niña y dijeron que entrenador de fútbol».

Sobre el empate en Andorra, esta mañana señaló que fue «un golpe», pero que el cuadro celeste tiene «una gran tolerancia a la frustración»: «Con eso no quiero decir que tenga resignación, sino fortaleza para luchar ante la adversidad». También admitió que esta ha sido una semana complicada respecto a bajas y lesiones, y también por la derrota del fin de semana pasado. No obstante, aseguró que el equipo está «recuperado moralmente» y con «las ganas de demostrar que pelea contra la frustración de forma, para mí, brillante».

Sobre el juego del Burgos, valoró que se trata de «un equipo que hace marcadores cortos y que está haciendo un muy buen año». «Evidentemente, sabemos que va a ser un partido difícil, pero no veo ningún partido que no lo sea para un bando y otro. En Segunda División todos los partidos son así», agregó el técnico durante la rueda de prensa. En este sentido, señaló que es clave plasmar bien las fortalezas del conjunto ibicenco y de estar acertados para dar una alegría tanto al club como a la afición. El jueves, Alcaraz subió a redes una fotografía con un niño pequeño que portaba la camiseta de la UD, y lo hizo acompañándolo con el mensaje «Sí se puede» en el texto de la publicación.

Goldar y Castel vuelven mañana al estadio de fútbol de Can Misses, su antigua casa

Una curiosidad del encuentro de esta tarde entre la UD Ibiza y el Burgos es que David Goldar y Sergio Castel, que hasta el mes de enero formaban parte del cuadro celeste, vuelven a Eivissa, aunque esta vez para jugar como rivales. Lucas Alcaraz fue preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa previa de este viernes: «Son dos jugadores que han estado en la historia de la UD y que han formado parte de la plantilla del ascenso». En este sentido, Alcaraz añadió que «evidentemente, han dejado un buen recuerdo» en la entidad presidida por Amadeo Salvo. Preguntado por la vuelta de ambos jugadores al césped de Can Misses, el míster local apuntó: «El fútbol tiene estas cosas, que te vas enfrentando con tus ex equipos. Yo me he enfrentado ya con unos cuantos. Los dos serán bien recibidos y, a partir de que pite el arbitro, cada uno buscará sus intereses».