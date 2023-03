La salida de la UD Ibiza del polaco Mateusz Bogusz (Ruda Slaska, 2001) es inminente. Esta baja todavía no ha sido confirmada por el club celeste, pero es un secreto a voces desde hace días y este diario ya informaba el miércoles de su más que posible salida. Y ha sido esta mañana cuando, en unas declaraciones recogidas por las cámaras de IB3, ha confirmado que se marcha de la UD, aunque ha señalado que todavía no sabe cuándo. Además, hoy ya no ha entrenado con el equipo, tal y como ha podido confirmar esta redacción. En las imágenes captadas se le ve salir de las instalaciones del estadio de fútbol de Can Misses con algunas de sus pertenencias en la mano, por lo que todo apunta a que ya estaba recogiendo sus cosas para ultimar su salida.

Con toda probabilidad, Bogusz se marchará a Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS) de EEUU. Según publicó este lunes en Twitter el periodista italiano Matteo Moretto, el Leeds United inglés, propietario del futbolista de 21 años, y la UD Ibiza han llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista polaco a Los Ángeles FC de la MLS. «El club ibicenco recibirá una buena cantidad por su traspaso, también una parte para el club inglés. La MLS sigue apostando por el talento joven», añadió Moretto en su comunicado. La UD hizo oficial el fichaje de Mateusz Bogusz en verano de 2021, cuando el mediocentro tenía 19 años. El jugador inició su carrera profesional en la temporada 2019-2020, donde debutó con el Leeds United FC en la EFL Championship, temporada en la que consiguieron el ascenso a la Premier League. En la temporada 2020-2021, Bogusz fue cedido en la UD Logroñés de la Segunda División española, donde disputó 24 partidos. En el curso 2021-2022, su primera temporada en Ibiza, el joven fue titular en 18 partidos y jugó en 22, consiguiendo en total cuatro goles para los celestes. Esta temporada, en cambio, ha jugado en 24 duelos, de los que ha sido titular en 12, anotando dos goles en total. Cabe recordar que en enero de 2022 sufrió una grave lesión en la rodilla en un partido contra el Málaga, lo que le apartó de la competición para lo que quedaba de temporada. En agosto el club celeste consiguió un nuevo préstamo para la presente temporada, pero el futbolista finalmente se va antes de tiempo. Su contrato duraba para todo el curso 2022-2023.