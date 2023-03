Paso atrás hacia la salvación

La UD Ibiza dejó escapar este sábado la victoria frente al Villarreal B (0-0) después de fallar un penalti y acabar con un futbolista menos por la expulsión de Lukas Julis, en un encuentro que necesitaba sacar adelante para mantener vivas sus opciones de permanencia tras la victoria en Leganés la jornada anterior. Cristian Herrera no logró batir a Íker Álvarez desde los once metros en el minuto 59 y el partido, bastante igualado y con ocasiones para unos y otros, finalizó sin goles en el estadio de Can Misses, ante más de 3.600 espectadores.

Lucas Alcaraz apostó de inicio por Bogusz y Herrera como hombres más adelantados, ante la ausencia de Ekain por sanción, y ambos generaron la primera gran ocasión de los celestes, tras una buena maniobra del polaco en el balcón del área, aunque acabó abortada por fuera de juego. La UD Ibiza profundizó en el esquema de juego que le viene dando rédito en las últimas jornadas: compacto en el bloque medio y con disciplina táctica, cerrando espacios en defensa y saliendo con verticalidad en ataque buscando generar peligro por ambas bandas. El filial grogueta asumió la iniciativa moviendo con ritmo el esférico y explorando la conexión entre Lozano y Fer Niño entre líneas, pero no lograba erosionar el entramado defensivo de un Ibiza intenso y con más mordiente ofensiva. Pasado el cuarto de hora inicial, Coke acarició el 1-0 con un disparo raso y escorado que se marchó a córner, tras el cual lo probó Joseda con otro remate lateral que atajó Íker Álvarez. Can Misses apretaba al compás de un Ibiza que demostraba con actitud y carácter su sed de victorias. El Villarreal B se fue sacudiendo la presión amasando el balón y comenzó a llevar peligro al área de Fuzato, que pasada la media hora repelió un potente disparo de Fer Niño en la ocasión más clara de los castellonenses. ALINEACIÓN Ni Kaxe ni Julis jugaron de inicio a pesar de la ausencia de Ekain por sanción Ninguno de los dos delanteros traídos en el mercado de invierno, Kaxe y Lukas Julis, saltaron ayer de inicio a pesar de la baja por sanción de Ekain. Alcaraz situó como hombres más adelantados a Bogusz y Herrera, dejando claro que no confía en el rendimiento de los dos refuerzos que llegaron para suplir las salidas de Sergio Castel y Darío Poveda. El checo entró a falta de 10 minutos para el final, pero fue expulsado.

POLÉMICA El VAR entró para el penalti por manos, pero no en la injusta expulsión de Julis La segunda parte concentró las acciones polémicas del partido:el penalti que falló Herrera lo decretó el colegiado a instancias del VAR, que no entró para corregir la injusta expulsión de Julis. La acción del checo, como se aprecia en las imágenes, solo era merecedora de amarilla pues fue un balón dividido en el que incluso quitó el pie para no impactar al rival. Respondió Herrera con una potente internada que acabó frenando Dela, el mejor de los amarillos en defensa, aunque el Ibiza se fue diluyendo en una recta final de claro dominio visitante y en la que viento y el colegiado, de pito fácil, afearon el espectáculo. El partido alcanzó el descanso con otra clara ocasión a cargo de Lozano, cuyo disparo raso y ajustado sacó Fuzato con una gran estirada abajo. Segunda parte agitada Salió más enchufado el cuadro de Lucas Alcaraz y volvió a generar llegadas de cierta consideración, sobre todo a balón parado. Así, en un peligroso centro al área, llegó el penalti por manos que apreció el VAR y que tras unos instantes de intriga acabó pitando Hernández Maeso. Sin embargo, y para decepción general, Íker Álvarez adivinó el lanzamiento de Herrera y evitó el 1-0 al filo del minuto 60 de encuentro. El filial grogueta se envalentonó y tuvo una rápida reacción rozando el gol en una acción de estrategia en la que, con ayuda del viento, a punto estuvo de sorprender a Fuzato. Alcaraz movió la coctelera y retiró a los dos hombres de banda, Coke y Suli, para dar ingreso a Appin y Julis, que pasó a ocupar el ataque junto a Bogusz. Poco después entró Morante para generar más fútbol en medio campo, aunque el choque entró en periodo de interrupciones y polémica tras la inexplicable expulsión de Julis, en el minuto 82, por una entrada que no llevaba excesivo peligro en un balón dividido. El choque se puso muy cuesta arriba para los celestes. Fores, en un largo descuento, estrelló un balón en el poste y Fuzato salvó con otra gran estirada un potente chut de Collado que acabó por certificar un empate que aleja de nuevo a la UD Ibiza del objetivo de la salvación. Los isleños amanecen a 11 puntos del Real Zaragoza, que hoy recibe al Leganés.