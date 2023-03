Lucas Alcaraz: «La expulsión es injusta y absurda y es insólito que no entre el VAR»

El entrenador de la UD Ibiza, Lucas Alcaraz, acabó visiblemente molesto con la actuación arbitral y del VAR tras un encuentro en el que su equipo acabó con un futbolista menos por la expulsión de Julis, que el técnico granadino calificó de «absolutamente injusta y absurda».

«Creo que el equipo ha estado muy sólido en todo momento y quizás nos ha faltado generar algo más. En la primera fase del partido estábamos llegando bien y en la última fase, hasta la expulsión, creo que los cambios habían revitalizado al equipo. Una expulsión absolutamente absurda e injusta ha hecho que la última parte del partido nos haya faltado esa fuerza para seguir generando peligro», argumentó el preparador andaluz, quien añadió otras acciones «determinantes» como la del penalti fallado por Herrera.

«Y a última hora le han dado un codazo a Kevin al borde del área en el minuto 90, pero parece ser que como ya nos han pitado un penalti... ‘¿qué quieren estos más? ¿que les pite otra falta más?’ Y no la han pitado», añadió un Alcaraz que insistió en sus críticas por la roja directa sobre Julis.

«Que no entre el VAR en la expulsión me parece insólito. Si hay 3-4 árbitros en el VAR más cuatro en el campo… Entre ocho no ver la expulsión...telita, están ocho para verla», señaló.

Sobre el partido, opinó que su equipo estuvo «muy bien, muy sólido, con segunda portería a cero y muy competitivo». «Nos hubiera gustado ganar –precisó Alcaraz– pero ya hay que pensar en ganar el siguiente. De los últimos siete partidos, hemos perdido uno. Si siempre estás en esa línea, estás cerca de poder ganar», subrayó antes de admitir que el empate «puede ser» un paso atrás.

Alcaraz también reconoció que si bien el equipo se mostró sólido sin balón, ayer los hombres de ataque no estuvieron «acertados». Además, justificó la suplencia de Julis y Kaxe, a pesar de la ausencia de Ekain en punta, ya que prefirió apostar por la «velocidad para lanzar al equipo» de Bogusz, Suleiman y Herrera.

Por último, se refirió a las opciones del equipo en su lucha por la salvación y al apoyo de la afición: «La gente sabe que tiene un equipo honrado, que se está matando, que está en los partidos, la gente venía con la ilusión de ganar y tenemos que trabajar para que el próximo día vengan con la misma ilusión porque el partido de fuera nos haya metido otra vez en esa dinámica de remontada. Queda mucha pelea y nos hace falta el espíritu que tiene el equipo y ganar lo más que se pueda, no podemos permitirnos el lujo de entrar en un estado de decepción».