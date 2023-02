Lucas Alcaraz: «La situación, aunque no es buena, aún es peleable»

Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza, se mostró contrariado por el empate (1-1) cosechado anoche frente a la SD Ponferradina en Can Misses, aunque aseguró que no tira la toalla y que cree que la salvación aún es posible.

«La situación real es la que es y es súper complicada. Pero quedan 15 partidos, estamos a menos de tres partidos y la situación, aunque no es buena, aún es peleable», afirmó el técnico celeste, que también reconoció que en la segunda parte, tras el gol anulado a la Ponferradina, su equipo se desconectó del encuentro: «La jugada me haría falta verla, pero me parece un poco surrealista. Que el VAR entre en un fuera de juego de un penalti y que te puede poner un partido 2-0, me parece que la decisión es surrealista. Tendría que verla otra vez porque ver ahí fuera de juego me parece que hay que ver mucho, mucho, y de forma muy milimétrica. Yo no veo ahí fuera de juego, yo veo penalti, pero como tenemos la desgracia de que ese penalti termina en un gol para ellos, pues han tirado por la calle de en medio».

En cuanto al bajón de su equipo en la segunda parte, Lucas Alcaraz manifestó que habían intentado ir «revitalizando» todas las líneas con los cambios para dar energía al equipo, aunque eso «no se ha traducido» en que el equipo «haya ocupado el espacio más arriba» ni tampoco «en el juego».

Finalmente, en cuanto a las opciones de pelear por la permanencia, Alcaraz indicó: «Aunque hubiéramos ganado hoy aún nos queda un mundo. Y que no ganemos hoy -por ayer- no quiere decir que no podamos ganar en Vitoria. Y yo estoy plenamente convencido de que podemos ganar en Vitoria».