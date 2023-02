Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza: "Para ganar en Segunda División hay que dominar cada faceta del juego"

Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza, ha asegurado este viernes, en la previa del transcendental encuentro que su equipo disputará este domingo en Can Misses contra la SD Ponferradina, que, teniendo en cuenta que "la situación es la que es" y que "todos los partidos tienen "el valor de tres puntos", cada uno de los enfrentamientos de aquí al final de la temporada "van a ser muy importantes".

"Ninguno es trascendente en sí mismo, pero el que toca sí es muy importante porque necesitamos llegar a una suma de puntos, y eso se consigue con victorias, está clarísimo", ha indicado el preparador del conjunto celeste, al tiempo que ha señalado que los ánimos de la plantilla de la UD Ibiza son buenos de cara a la lucha por la salvación.

"Yo a la gente la veo bien y la veo motivada. E incluso, si me apuras, creo que hay que calcular bien el nivel de activación porque muchas veces la sobre motivación tampoco es buena. Veo al equipo muy entero. Y en ese aspecto estoy muy contento. No estoy contento con los resultados porque el empate en Lugo, en otro contexto, no hubiera sido un mal resultado, pero en este contexto está claro que necesitamos victorias", ha recalcado Lucas Alcaraz, que también ha comentado: "Veo a la gente con buena predisposición y con buena actitud, aunque es cierto que también tuvimos bajas importantes. Pero no nos vamos a quedar con nada de eso porque hay que pensar en todo lo que tenemos por delante, en lo que queda y en los puntos que se pueden conseguir, que, ahora mismo, podemos conseguirlos todos".

Una victoria con efecto balsámico

En lo que concierne al duelo contra la SD Ponferradina, otro de sus rivales directos en la carrera por la permanencia, el entrenador del equipo celeste ha explicado que "una victoria traería muchísima consecuencia positiva y muchas conclusiones positivas", además de que supondría "un refuerzo superior por le contexto en el que se produce esa victoria".

"Tenemos que pelear cada balón, cada segundo, cada momento, y generar un nivel de activación correcto para no jugar sobre activados, y ser precisos en el tema de las áreas. Yo creo que el proceso del equipo es bueno. Es difícil decirlo con malos resultados, pero el proceso es bueno", ha recalcado Alcaraz, antes de reconocer que ante el Lugo su equipo no estuvo certero en la faceta ofensiva: "Es cierto que el otro día en las acciones de ataque no estuvimos precisos, pero vamos a ver si en este partido estamos más precisos, más desequilibrantes, más incisivos y tenemos más ideas en el ataque".

Al hablar de la actitud de sus jugadores y ante la pregunta de si hay que apelar a su propio orgullo para que los tres puntos ante la SD Ponferradina se queden en casa, Lucas Alcaraz ha afirmado que toda su gente "lo tiene clarísimo".

"Nosotros tenemos que dominar cada faceta del juego para ganar. Porque para ganar en Segunda División hay que dominar cada faceta del juego. Tan importante es atacar como gestionar bien las transiciones y como defender bien. Y en eso es en lo que nos tenemos que direccionar y de alguna manera ser efectivos en todas las facetas del juego. Yo veo a la gente con muchísimas ganas y hemos hecho una muy buena semana de trabajo. Y todo eso se tiene que plasmar el domingo, a las nueve de la noche, y nos tiene que dar la victoria".

En lo que respecta al parte de bajas para el choque contra la SD Ponferradina, Lucas Alcaraz parece que tendrá a todos disponibles, a excepción de Marcos Mauro, dado que el defensa central "está a otro nivel", por lo que sigue siendo improbable su participación porque "está en proceso de recuperación", mientras que los demás ausentes en Lugo "están bien", en relación a la posible vuelta a la convocatoria de Herrera, Appin y Morante.