La UD Ibiza recibe en casa al Cartagena «viva y con ganas»

Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza, afronta el encuentro de mañana domingo ante el FC Cartagena con las ganas de romper la mala racha del conjunto celeste a la hora de conseguir puntos en los partidos. En la rueda de prensa de ayer previa a este encuentro, que se juega en Can Misses (21 horas), señaló que los ánimos del equipo «están bien» porque «persistimos en cosas que estamos resolviendo con bastante acierto», apuntó acerca del buen nivel de juego que están demostrando los celestes.

«Parece que es una contradicción decir esto con los marcadores en contra, pero el equipo tiene que persistir», añadió Alcaraz, quien destacó el gran trabajo que está realizando la plantilla, puntualizando que hace falta refrendarlo con resultados.

Así, reiteró que hay que mantenerse en la misma línea y que de esta manera llegarán los puntos. «En condiciones normales, los últimos tres partidos no digo que fueran para ganar o no, pero sí eran de puntuar», indicó.

En la clasificación de LaLiga SmartBank, el Cartagena se encuentra en novena posición con 33 puntos, mientras que los de Alcaraz son colistas con 16 puntos.

Preguntado por la actitud que mantiene la plantilla, Alcaraz fue positivo en la rueda de prensa: «Si tengo que juzgar el termómetro anímico por lo que veo en los partidos y en los entrenamientos, el equipo está bien, está vivo y con ganas. Si ganamos después de todo este proceso, nos vamos a sentir más reforzados que si ganásemos por avatares del resultado», insistió el míster celeste acerca de la mejoría en el juego de los futbolistas de la escuadra isleña.

En esta línea, explicó que por ahora sus esfuerzos van dirigidos a organizar el equipo, no a «reclamar actitud, compromiso o energía», porque esto es algo que los jugadores ya le están dando: «Aunque intento reforzar esto, me esfuerzo más en intentar darles herramientas para que ese convencimiento que ellos muestran se traduzca en buenos resultados. Yo tengo muchísima esperanza en que cuando lleguen los buenos resultados, el equipo va a conseguir no uno sino varios», declaró.

Un adversario en horas bajas

El conjunto albinegro también atraviesa un mal momento, ya que solo ha sumado dos puntos de los 18 últimos en juego tras firmar dos empates y cuatro derrotas en seis partidos en los que no ha visto portería. Se trata de la peor racha de los 22 equipos de LaLiga SmartBank.

De esta manera, es seguro que ambos equipos saldrán al césped de Can Misses «con un estado de concentración, tensión y excitación importante por la valía de los puntos y por la necesidad y las ganas de revertir esta situación cuanto antes», valoró Alcaraz.

Atención al juego del Cartagena

Sobre la calidad de su rival, el técnico de la UD Ibiza señaló que el conjunto murciano «tiene un gran entrenador y muy buenos jugadores». «Es un equipo que intenta hacer un juego combinativo, con una salida de balón de tres, de cuatro, pero siempre intentando rasear y combinar».

Al margen de ello, Alacaraz apuntó: «Pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestro propio proceso, en hacer las cosas bien, en ser efectivos en todas las facetas del juego. Cuando el equipo no obtiene resultados pero el proceso está siendo bueno, tiene que insistir en todos los frentes».

Sobre las molestias del central Marcos Mauro, Alcaraz indicó que ya «está entrenando bien» y seguramente podrá jugar en el encuentro de este domingo, aunque esto es algo que ayer no se pudo confirmar.

Además, el de mañana será el segundo partido tras la llegada al equipo del delantero checo Lukas Julis, que ya está adaptándose a la dinámica del equipo: «Está evolucionando bien en cuanto a conseguir integrarse en el grupo, en conceptos tácticos, y en la rutina y nuestro día a día», concluyó el entrenador granadino.

Los próximos partidos son determinantes para el futuro de la UD Ibiza.

Alcaraz no confirma ni descarta nuevos fichajes y salidas en el club

Preguntado sobre posibles nuevos fichajes o nuevas salidas y cesiones en la plantilla de la UD Ibiza, el técnico Lucas Alcaraz no concretó ninguna novedad en este sentido en la rueda de prensa de este viernes.

Preguntado por el posible fichaje del centrocampista camerunés Franck-Yves Bambock, un nombre que ha sonado en los últimos días, el míster no confirmó nada al respecto: «La dirección deportiva habrá trabajado con ese nombre y con muchos más. Seguro que son opciones de mercado que se han contemplado».

Así, aunque no lo descartó, no pudo afirmar si habrá alguna otra salida o fichaje para el conjunto celeste en lo que queda de temporada de mercado (hasta el 31 de enero), y aseguró estar centrado en el partido de mañana en Can Misses contra el FC Cartagena.