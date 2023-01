El defensa David Goldar (Pontevedra, 1994) no continuará jugando en la UD Ibiza, tal y como informó el conjunto celeste este miércoles a través de una publicación en redes sociales. Ambas partes han dado por rescindido el acuerdo que unía al futbolista gallego con el club ibicenco. "David fue uno de los artífices del ascenso a segunda división en el año 2021", destaca la publicación. Sin embargo, ya no continuará en el equipo.

Goldar ha querido despedirse de la "familia ibicenca" con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. "He llegado con una maleta llena de ilusión y me voy con un hogar a mis espaldas", afirma el jugador, que sólo tiene palabras de agradecimiento para toda la plantilla que forma el equipo y la afición, con la que se siente "eternamente agradecido".

El mensaje completo es el siguiente:

"Familia Ibicenca:

Llegó el dia de despedirnos, no hay palabras ni imágenes que puedan describir lo que siento. Sóolo puedo decir gracias. He llegado con una maleta llena de ilusión y me voy con un hogar a mis espaldas. Gracias a la gente de la isla que me acogió como uno más de los suyos. Algunos de vosotros sois especiales, os llevo de por vida y hoy puedo decir que sois mi familia. Gracias a cada uno de mis compañeros, he intentado aprender y aportar cada día, muchos de ellos se han convertido en amigos.

Entrenadores, preparadores físicos, utillero, fisioterapeutas, médicos, nutricionista, cocinero, jardineros… todo ese equipo que ha estado detrás de la UD, enhorabuena, habéis llevado al club a su más alto nivel.

A Amadeo, Lalo, David y toda la familia Salvo, gracias de corazón.

Y por último, vosotros, afición. Gracias por todo el cariño que me habéis dado. Espero haber estado a la altura. Hemos construido un camino juntos y nadie podrá borrar la huella que dejamos al pasar, os merecéis lo mejor. Eternamente agradecido".

El gallego ya tiene nuevo equipo, el Burgos CF, con el que ha firmado hasta 2025 y con el que volverá a finales del mes de marzo a pisar el Estadio Palladium Can Misses, esta vez como jugador del equipo visitante.