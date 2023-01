El entrenador de la UD Ibiza, Lucas Alcaraz, avanzó ayer en la comparecencia previa al encuentro de este sábado en Granada que el último fichaje invernal del equipo celeste, el delantero checo Lukas Julis, podría disputar sus primeros minutos con la elástica celeste en Los Cármenes, en un duelo donde los ibicencos necesitan empezar a puntuar en su difícil camino hacia la salvación.

El técnico granadino, motivado en su vuelta a casa, comenzó la rueda de prensa afirmando que al «tema del árbitro no hay que darle más vueltas», en referencia al polémico arbitraje que alimentó la remontada de Las Palmas el pasado sábado en Can Misses (1-2) tras la expulsión de Gonzalo Escobar. Alcaraz destacó que deben «intentar estirar lo bueno que se ha hecho» en las últimas jornadas e «incidir en la seña de identidad y la forma de competir» que les permitió estar cerca de puntuar frente a los dos primeros clasificados.

El entrenador de la UD Ibiza no ocultó que «la preocupación es latente» por la marcha del equipo, último clasificado a nueve puntos de la permanencia, y que «es imposible dejarla hasta el 24 de mayo». Asimismo, reconoció que las últimas derrotas han sido «decepcionantes por el rendimiento del equipo», que ofreció su mejor versión competitiva ante aspirantes al ascenso, pero subrayó que «hay que seguir en la misma línea, con las mismas señas de identidad y dar el mismo rendimiento». «Si somos capaces de hacer eso, que estoy convencido de que sí, los puntos tienen que caer. Hasta los propios entrenadores rivales te lo dicen, que hemos estado muy por encima de los dos últimos resultados. El equipo tiene que seguir convencido de lo que está haciendo porque los resultados tenían que haber llegado», argumentó.

Alcaraz también valoró el rendimiento del conjunto nazarí, uno de los mejores equipos como local de la Liga y único invicto en casa junto al Eibar: «Cuando en seis meses de competición no has perdido en tu campo es por algo, causalidades a estas alturas no hay. Es un equipo con muy buenas individualidades, que tiene mucha gente por delante de la pelota, que llevan mucha gente al área y que en el ida y vuelta que propone en casa se siente muy cómodo». Por todos estos factores, el preparador celeste cree que el Granada les llevará «al límite» y que les generará «más llegadas» que sus últimos rivales, aunque también que «dejará más espacios» que deberán «aprovechar» siendo «precisos» en ambas áreas. De esta forma, confía en que manteniendo el nivel ofrecido ante Eibar y Las Palmas les «dé para puntuar o ganar» en Los Cármenes.

«El rival es de entidad pero vamos a intentar que prevalezcan muchas cosas y adaptarnos al partido. La vuelta es especial pero nuestra situación no nos permite pensar más allá de intentar ganar cada partido y de intentar preparar bien este encuentro», añadió haciendo referencia a su regreso a su Granada natal.

Alta de Lukas Julis y tres bajas

En cuanto a la nueva incorporación, el delantero centro Lukas Julis, explicó que «está en proceso de adaptación» pero que se están intentando «acortar los plazos». El jugador checo viajará a Granada con el equipo y «posiblemente tenga sus minutos», añadió Alcaraz.

Los que no estarán en la convocatoria son Gonzalo Escobar, tras su expulsión el pasado sábado; Isma Ruiz, por la cláusula ‘del miedo’ por parte del Granada; ni Armando Shashoua, por problemas en el abductor.