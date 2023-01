Los nuevos fichajes de la UD Ibiza confían en lograr la permanencia

A la UD Ibiza le queda aún por delante un largo y tortuoso camino por recorrer en su carrera a contrarreloj por tratar de conseguir la permanencia en la categoría de plata del fútbol español de aquí al final de la temporada. A día de hoy todavía restan un total de 57 puntos por disputarse antes del final de la Liga, y en el club que preside Amadeo Salvo confían plenamente en que la salvación es posible. Con idea de pelear hasta el último minuto con esa esperanza y de mostrarse como un equipo más competitivo, la entidad celeste se ha aplicado en el mercado de fichajes de invierno para reforzarse con la llegada de nuevos futbolistas que aumenten y mejoren el nivel del conjunto que entrena Lucas Alcaraz.

Así las cosas, la UD Ibiza realizó este martes la presentación de sus últimos cinco nuevos fichajes para la decisiva segunda vuelta de LaLiga Smartbank, en la que se espera que con estas nuevas incorporaciones se pueda contar con un equipo con más oficio para pelear por hacer realidad a el objetivo de la permanencia en Segunda División.

Marcos Mauro, Joseda Menargues, Fausto Grillo, Kaxe y Lukas Julis posaron ayer en su presentación con la elástica de la UD Ibiza, acompañados por el presidente Amadeo Salvo y el director deportivo Miguel Ángel Gómez, y se mostraron optimistas ante el reto para el que han sido contratados. Todos ellos coincidieron en señalar que llegan a la UD Ibiza para ayudar al equipo a salir de la difícil situación en la que se encuentra actualmente en la clasificación y mostraron su convencimiento en que la salvación es posible.

La salvación, un reto que motiva

En este sentido, el experimentado central argentino Fausto Grillo indicó en su intervención que a él le gustan este tipo de retos.

«Estoy muy contento de estar acá. Me gustan estos desafíos y me siento cómodo. Y en estos momentos veo a un grupo muy unido. Voy a verter toda ilusión de estar acá, en un club como el Ibiza. Vengo a aportar toda la experiencia que tengo en el fútbol, tanto en el sudamericano como en Europa. Vengo a entregar todo de mí, a dar lo mejor y a competir. Estaré ayudando tanto dentro como fuera de la cancha o donde me toque. El objetivo está en salvarnos y a eso es a lo que vinimos».

Joseda Menargues, por su parte, que llega desde la Segunda RFEF, se mostró agradecido al club por confiar en él y señaló que el salto al fútbol profesional «es muy grande», aunque cree que se está «adaptando lo mejor posible» y que va luchar por estar al máximo».

El delantero checo Lukas Julis, el último fichaje en ser anunciado por el club isleño, aseguró estar «muy feliz» de pode estar aquí en Ibiza porque para él «es una gran oportunidad venir a jugar en España». Asimismo, el atacante checo puso en valor el potencial que le vio a la UD Ibiza en el último partido frente a Las Palmas, en el que pensó que «no era posible» que este equipo estuviera «el último en la clasificación».

El también delantero Kaxe manifestó en su comparecencia que espera que en los próximos partidos la UD Ibiza «pueda ir hacia arriba».

«Tenemos muy buen equipo y contra Las Palmas se vio que hay un equipo bastante competitivo. Aunque tuvimos mala suerte en los dos últimos partidos creo que saldremos adelante si seguimos en esta línea», adelantó el atacante guipuzcoano.

Finalmente, el también curtido defensa argentino Marcos Mauro explicó que en la UD Ibiza se ha encontrado «a gente muy seria trabajando en todos los estamentos del club», así como «un grupo de trabajo bueno y sano, que está compitiendo bien» y con entrenamientos que «son de alto nivel».

«Creo que todos estamos acá ahora mismo para cambiar la dinámica y para intentar dar un golpe de efecto. Nosotros no somos héroes ni salvadores, sino que venimos a intentar que, entre todos los que estamos en el club, el equipo deportivamente cambie la racha y cambie de dinámica», subrayó Mauro, no sin antes aseverar: «Yo creo que en cuanto encadenemos una racha positiva y se refleje lo que estamos haciendo en los entrenamientos podemos salir adelante».