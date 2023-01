Duro comunicado de la UD Ibiza contra los errores arbitrales

Ela UD Ibiza emitió este domingo un duro comunicado expresando su «profundo malestar» por las decisiones arbitrales tomadas en su contra, después del polémico arbitraje recibido este sábado ante la UD Las Palmas, con la expulsión de Gonzalo Escobar en el minuto 50 de partido que precipitó la remontada del conjunto canario (1-2). El comunicado del club celeste llega, además, tras el acta arbitral de Gálvez Rascón en el recoge que Amadeo Salvo les llamó «golfos» hasta en cinco ocasiones en el túnel de vestuarios.

«Desde la UD Ibiza nos vemos en la obligación de expresar nuestro más profundo malestar por las diferentes decisiones arbitrables tomadas en nuestra contra a lo largo de la temporada, las cuales han cambiado e influido de forma negativa en el devenir y el resultado de los partidos», comienza el texto, que añade: «Estas decisiones se traducen en puntos no sumados. Las derrotas en el fútbol son parte del juego. Entendemos que los errores son humanos y que los árbitros pueden equivocarse. Lo que no es aceptable son las decisiones tomadas en nuestra contra, las cuales han afectado e influido en el resultado, ya que han cambiando radicalmente las dinámicas de partido. Estas decisiones no solo nos perjudican en el partido en juego, sino que también lo hacen a los sucesivos por las sanciones que acarrean».

En su escrito, la UD Ibiza explica que «en cuanto al trato recibido por parte de los colegiados en el último partido», resalta que «la educación y el respeto deben estar presentes en todo momento a la hora de dirigirse a nuestros trabajadores». «En la UD Ibiza siempre hemos ofrecido un trato excelente al equipo arbitral, por lo que esperamos que se trate a nuestros jugadores, cuerpo técnico y demás staff del club de la misma manera», agrega.

Por último, esperan que «a partir de ahora las decisiones de los árbitros se tomen con un mayor rigor y equidad para conseguir que los resultados de los partidos dependan estrictamente de lo deportivo».

Lukas Julis,el ‘hombre gol’ en busca del milagro

La UD Ibiza hizo ayer oficial el fichaje del delantero checo Lukas Julis para lo que resta de temporada, tal y como avanzó ayer Diario de Ibiza. El futbolista de 28 años ha desarrollado casi toda su carrera en el Sparta de Praga y acumula 130 partidos entre Liga checa y competiciones europeas, anotando 31 goles. Cuenta con una Liga y dos Copas checas y ha sido internacional en todas las divisiones inferiores de su país.