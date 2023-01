Las Palmas y el árbitro hunden un poco más a un buen Ibiza

La UD Ibiza ha encajado este sábado la decimoquinta derrota de la temporada y se hunde un poco más en el fondo de la clasificación en un partido condicionado por la actuación arbitral de Gálvez Gascón. La rigurosa expulsión de Escobar por doble amarilla a los 50 minutos de partido alentó la remontada de Las Palmas tras una primera parte de claro dominio celeste, que mandaba por 1-0 al descanso gracias a un gol de Mati Bogusz a los 22 minutos de juego. El conjunto grancanario saltó con más intensidad tras el descanso y aprovechó su superioridad numérica para darle la vuelta al marcador en apenas cinco minutos gracias a los tantos de Sandro (55') y Jonathan Viera (61'). Un golpe durísimo que mandó a la lona a un Ibiza que se mantiene como colista con 16 puntos, a ocho de la salvación a falta de los partidos de sus rivales directos.

El equipo ibicenco, con las novedades de Marcos Mauro y Fausto Grillo en el centro de la zaga, saltó con mucha ambición alentado por la afición celeste en el primer partido en casa de 2023 y, tras varias aproximaciones, pudo adelantarse en el marcador aprovechando una pérdida de balón del central Coco siendo el último hombre. Sin embargo, el polaco Bogusz, que acompañó a Ekain en la punta de ataque, falló el mano a mano con todo a su favor disparando al muñeco ante su excompañero Álex Domínguez (min. 7). Tampoco acertó poco después Cristian Herrera en el último pase después de romper la espalda de la defensa canaria. Los de Alcaraz tenían una marcha más y metieron en su campo al potente bloque de García Pimienta, incapaz de desplegar su fútbol de toque ante el empuje de los ibicencos. De nuevo Herrera lo probó desde la frontal del área con una volea que se marchó cerca del poste tras la asistencia de Nolito desde el perfil zurdo. Los de Alcaraz estaban protagonizando los mejores minutos de la temporada ante los grancanarios, que tan solo gozaron de un tímido remate mordido de Viera y un potente chut muy desviado de Sandro pasado el cuarto de hora inicial.

No frenó en su empeño el conjunto ibicenco y después de un fuerte remate de Nolito que el excancerbero celeste mandó a córner, llegó el 1-0 cuando el propio Álex Domínguez dejó escapar entre sus guantes un balón aéreo que cayó manso en las botas de Bogusz, que esta vez no falló el cómodo pase a la red (min. 22).

Lejos de echarse atrás, el Ibiza siguió percutiendo con un fútbol ágil y vertical, llegando por ambas bandas y desarbolando a un equipazo como Las Palmas que hasta la jornada anterior lideraba la clasificación de LaLiga SmartBank.

Un zapatazo lejano de Fabio que se fue por encima del travesaño y un par de acciones de calidad a cargo de Moleiro y de Viera no lograron amilanar al Ibiza más competitivo y enérgico del presente curso. Nolito, muy activo ayer en todos los flancos de ataque, tuvo la última ocasión con otro disparo escorado que se fue al lateral de la red. La primera mitad murió entre protestas del equipo ibicenco a las decisiones arbitrales del colegiado Gálvez Rascón, que costaron una amarilla a Alcaraz.

Descanso y cambio de guión

García Pimiento hizo dos cambios y el equipo canario saltó con otra intensidad a la segunda mitad. Sandro tuvo el empate al poco de arrancar, pero su disparo lo despejó a córner Fuzato con una gran intervención.

El árbitro fue de nuevo protagonista al mostrar la segunda amarilla a Escobar a los 50 minutos, dejando con uno menos al cuadro celeste al interpretar un codazo que a todas luces no existió en un salto de cabeza con un rival. Con la obligación de recomponer la zaga, Alcaraz retiró a Nolito para cubrir el lateral zurdo con Javi Vázquez. Sin embargo, todo el trabajo de los ibicencos en el primer periodo se fue al traste cuando Sandro empató, poco después de la expulsión de Escobar, con un golazo tremendo colando el balón desde el vértice del área al palo contrario de la portería de Fuzato (min. 55). El jarro de agua fría para el colista fue doble ya que apenas cinco minutos después, Jonathan Viera rubricó la remontada tras aprovechar un error garrafal de Marcos Mauro y definir con clase ante la salida del portero italobrasileño (1-2, min. 61).

Can Misses se quedó helado. A pesar del triple mazazo, la UD Ibiza no desistió y en los minutos siguientes tuvo el empate en una doble ocasión de Ekain y Diop con sendos cabezazos que bordearon el gol.

La presión duró poco y el conjunto de Las Palmas se apoderó del balón para hacer lo que mejor sabe: combinar con calidad y criterio gestionando casi a placer su renta hasta el final. No obstante, en el último minuto pudo igualar la contienda el Ibiza con dos claras ocasiones de gol. Primero Martín con un disparo abajo que rechazó Álex a córner, y en el tiempo añadido con un cabezazo del portero Fuzato a la salida de un córner que no encontró portería. No hubo tiempo para más.