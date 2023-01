Lucas Alcaraz: «Como dice la Biblia, el que no tenga fe no verá la tierra prometida»

El técnico de la UD Ibiza, Lucas Alcaraz, defendió el buen partido de los suyos y aseguró que su equipo «salió a buscar al rival, a presionar, quiso ganar en todo momento y en cuanto a méritos creo que ha sido un partido bastante parejo». El granadino añadió que el choque «en cuanto a ocasiones ha sido equilibrado». «Al equipo se le pueden poner pocos peros salvo en el resultado. Habrá un día que el fútbol te dé algo, porque la suerte no pertenece a nadie, es aleatoria», indicó el preparador celeste, decepcionado por la falta de fortuna de los suyos. «El equipo ha trabajado más que suficiente para conseguir el empate», subrayó.

Al técnico celeste se le planteó la cuestión de si falta calidad en ataque para materializar las ocasiones de peligro y si hay posibilidad de reforzar más esa posición. «Yo no puedo hablar en esos términos porque estoy orgulloso de mis jugadores. Estoy contento con su rendimiento, por eso no me gusta asociar las preguntas del partido con las del mercado», respondió. «Estamos trabajando y entrenando muy bien, tenemos solamente el lunar de Albacete. Llegará el momento que haciendo lo mismo puntuemos, hoy no ha sido un partido para perder», añadió el míster andaluz.

En cuanto a la tardanza en realizar los cambios, Alcaraz comentó que «el equipo estaba bien» y que las sustituciones «son una posibilidad, no una obligación». «No tenía un punta en el banquillo, teníamos gente en segunda línea que estaban bien. No había por qué tocar el equipo, pero los cambios estaban preparados en el minuto 36, pero ha tardado seis minutos en salir el balón», replicó sobre las sustituciones de Bogusz y Suli a falta de cinco para el final.

Sobre el debut de Joseda y Kaxe, indicó que en su opinión estuvieron «muy correctos, como el resto de sus compañeros», que Kaxe «tuvo mala suerte» en las dos ocasiones que protagonizó, y que «el lateral ha jugado muy bien, solucionando bien los problemas». «Una valoración positiva de los dos y de todos los compañeros, con compromiso, fe y energía».

«Eso –profundizó Alcaraz– te va a hacer estar en el partido. Otro día los detalles se darán a nuestro favor. Se ha dado una buena imagen. Vamos a morir matando, no vamos a levantar el pie del acelerador, vamos a hacer que el equipo compita y llegará nuestro momento de encadenar alguna victoria seguida y acercanos. Como se dijo en la Biblia, el que no tenga fe no verá la tierra prometida», añadió Alcaraz, que no ocultó que «el vestuario está jodido»: «Son futbolistas profesionales, de elite, competitivos, mala señal sería que no estuvieran jodidos. Pero ese veneno hay que comérselo y sacarlo el sábado».