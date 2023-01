El entrenador de la UD Ibiza, Lucas Alcaraz, ha desvelado este sábado en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Eibar (Ipurua, 21 horas) la salida del delantero Sergio Castel del equipo después de dos temporadas y media defendiendo la elástica celeste.

El técnico granadino ha dado por hecha la marcha del punta madrileño sin que el club lo haya hecho todavía oficial, aunque el futbolista no había regresado a la isla tras el parón invernal y su marcha era un secreto a voces. "Parte de la salida ha sido por la voluntad de él, no soy quién para dar explicaciones. Me resulta incómodo, pero la primera premisa para que un jugador esté en un club es que quiera estar", ha señalado Alcaraz al respecto.

Castel se va de la UD Ibiza por la puerta de atrás, después de haber protagonizado un 2022 muy pobre en cuanto a números, ya que desde el 31 de enero del pasado año no había visto portería.

Junto a Castel, serán baja mañana ante el Eibar Martín Pascual, por acumulación de amarillas, Miki Villar, que atraviesa por un proceso gripal y Darío Poveda por lesión, además de los futbolistas despedidos Alejandro Gálvez y Miguel Azeez, junto al portugués Zé Carlos, de quien tampoco se ha informado sobre su salida. Tampoco viajarán, al no estar inscritos, los recién llegados Marcos Mauro y Fausto Grillo.

Sí estarán mañana en Ipurua dos de los recién llegados, el lateral Joseda y el delantero Kaxe.