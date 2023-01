Amadeo Salvo ha intervenido en la mañana de este jueves para dar su versión y ofrecer explicaciones sobre la polémica surgida con el CD Ibiza por la organización del partido de Copa del Rey que enfrentará hoy a partir de las cuatro a los rojillos frente al Real Betis en Can Misses-3 en lugar del Estadio de Can Misses.

El presidente de la UD Ibiza, club que tiene la concesión del recinto municipal desde junio de 2021, tras la firma del convenio firmado con el Ayuntamiento de Eivissa, ha iniciado su intervención telemática –se encuentra en Valencia– afirmando que no puede «obviar o aceptar manifestaciones que son inexactas o mejor dicho falsas y en algunos casos malintencionadas» por parte de Antonio Palma, presidente del CD Ibiza. Ha comparecido «no por entrar en una guerra, algo que no solemos hacer, pero en este caso lo hacemos por respeto al club y a sus casi 4.400 abonados».

Tras hacer un resumen de la cronología de los hechos hasta la reunión del pasado día 29 para ceder el Estadio Can Misses al CD Ibiza, ha desvelado que pidió a sus interlocutores «dejar los móviles fuera» y firmar «una hoja y media» de confidencialidad «porque en el último año y medio su club ha filtrado a la prensa cualquier comunicación hecha por burofax, un documento privado entre dos clubes». «Les taché de desleales, porque eso es una deslealtad. Esto en el mundo empresarial y del deporte no existe, no me fío de ellos, ni yo ni mis trabajadores, porque filtran esas comunicaciones», ha remarcado Amadeo Salvo, quien ha negado que su club pidiera «más de 100.000 euros» al CD por la organización del partido de Copa. Ha cifrado la cantidad en torno a los 35.000 euros más «el doble como depósito, que se les devolvería en 48 horas», aval que ha comparado con el que se deposita para el alquiler de una casa. También le transmitió la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil, que ha valorado entre «200 y 300 euros por 24 horas».

«Lo teníamos todo preparado y al igual que hubiésemos hecho con otro club, le pusimos encima de la mesa todo lo que se necesita para abrir el campo, que ya no es el antiguo Can Misses. Además, hay unas exigencias que vienen marcada por la ley del deporte y por LaLiga», ha destacado.

En una comparecencia de más de una hora y media de duración, el presidente de la UD Ibiza ha dicho que Antonio Palma «no es un hombre de fútbol» y que «desconoce» el alcance de la organización de un partido de este nivel. También ha asegurado que el presidente del CD Ibiza «toma pastillas para mentir» por lo que ha transmitido en sus recientes comparecencias públicas el responsable rojillo. «¿De verdad cree que les iba a robar dinero? Eso solo cabe en una cabeza enferma», ha añadido. «Si mal no me equivoco, este señor no tributa en España, reside en Suiza. Yo sería incapaz de decirle al alcalde de Ginebra cómo tiene que hacer las cosas y más cuando hago uso de un bien público como es Can Misses-3 pagando solo los costes del uso por el mantenimiento del césped como hacen ellos», ha subrayado antes de afirmar que miembros del CD Ibiza y del grupo popular en el Consistorio, personalizando en el concejal Jacobo Varela, «son de primero de Primera». «El desconocimiento es muy peligroso y los amiguismos en política son muy malos. Deja de mentir y de decir auténticas barbaridades», ha espetado a Varela, de quien ha reconocido que al tiempo que le critica le manda 'whatssaps' para ir a ver partidos de la UD Ibiza.

«Que un club de cuarta división quiera someter al Ayuntamiento y a un club profesional a sus caprichos o anhelos no tiene sentido», ha resumido Amadeo Salvo, que durante su intervención ha desgranado todos los gastos que asume por cada encuentro de competición, que tiene contratos con multitud de empresas y proveedores y que repercutiría en proporción al CD Ibiza la organización del partido de Copa, que finalmente se jugará en el anexo «porque ellos han querido» y, en su opinión, «por una cuestión política».

«Es un club que me tiene denunciado en los juzgados y que me pide jugar en nuestro campo. Es curioso, es como si el vecino te denuncia y luego te pide la cocina para cocinar. Le pides que pague el gas, como mínimo. Y luego las filtraciones no tiene sentido, lo de desleal se lo dije a la cara. Es muy feo que les contestes a un burofax y te lo publiquen. Es que es todo acoso y derribo, todos somos los culpables de sus males. Vender otra realidad política es una desfachatez, pero se les ve el plumero», ha afirmado el presidente de la UD Ibiza.

Amadeo Salvo ha cifrado entre 1,1 y 1,27 millones de euros el coste operativo del Estadio Can Misses por los 21 partidos de LaLiga y ha recordado que el club ha llevado a cabo una inversión de 4 millones de euros en las instalaciones para justificar que no se abone un alquiler al Ayuntamiento por el estadio. "Este club tiene 15 millones de capital social para compensar las pérdidas y la inversión de estos años. El Ibiza es un club que pierde dinero porque tiene que amortizar en dos años 4 millones de inversión. El objetivo es otro, no ganar dinero", ha indicado tras explicar sobre el asunto de las gradas supletorias que tienen un contrato de 290.000 euros por los 21 encuentros de liga, pero que no han incluido la Copa en el contrato para no elevar los gastos.

Sobre la relación de los costes operativos por el encuentro, que repercutiría al CD Ibiza, ha desgranado los siguientes: "técnicos de sonido, porque hay un sistema de sonido potente y caro; personal de seguridad, vigilantes 24 horas, y dos coordinadores de seguridad; técnicos de mantenimiento eléctricos (2 o 4 personas); alquiler de hardware y software del videomarcador (con técnicos en Madrid operando) y para la maquetación del videomarcador, eso es caro; limpieza de vestuarios y zonas comunes, limpieza del estadio; coste mantenimiento jardinería pre y post (9-12 horas de trabajo 3 jardineros); personal nuestro que trabajaría para ellos; para organizar un partido de televisión hay que coordinar a unas 20 personas; el alquiler equipo sonido y altavoces, cabinas técnicas para analistas, conexiones; iluminación, que tiene bastante potencia y tiene que estar encendido; y el operativo de emergencias de la Policlínica, médicos, auxiliares...entre 8 y 10 personas (2 o 3 ambulancias). El alquiler de la gradas supletorias quedó en abierto". "La cantidad era inferior a 35.000 euros, que es lo que nos cuesta un partido, y que son cuentas auditadas", ha puntualizado.