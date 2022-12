Tras la negativa expresada este jueves a última hora de la noche por el CD Ibiza a jugar finalmente en el estadio de Can Misses el partido de Copa del Rey que le enfrentará al Real Betis el próximo día 5 de enero, desde la UD Ibiza han mostrado hoy en un comunicado de prensa su "sorpresa" ante la decisión adoptada por el club que preside Antonio Palma, "a pesar de las buenas sensaciones tras la reunión entre nuestro club, CD Ibiza y Ayuntamiento, cuyos representantes siempre se han mostrado dispuestos a ayudar y a los cuales agradecemos su constante mediación y buen hacer", indican desde la entidad celeste.

Por tal razón, ante las informaciones publicadas este viernes en los diversos medios de comunicación, desde la UD Ibiza aseguran que se ven en la obligación de aclarar los siguiente puntos:

1- "En la reunión mantenida en el día de ayer con el CD Ibiza se facilitaron única y exclusivamente los costes por la apertura y uso del estadio. Gastos mínimos que incluyen seguridad, mantenimiento, limpieza, videomarcador y su producción, equipo de sonido, electricidad, grupo electrógeno, salas técnicas, producción de televisión, jardinería, etc. Trabajadores de todos los departamentos de nuestro Club han dedicado su tiempo y esfuerzo en su periodo de vacaciones para un tercero que no tiene ningún tipo de vinculación con la UD Ibiza, únicamente para facilitar el trabajo de la citada entidad, que carece de personal propio y experiencia para ello. Todo ello por colaborar en un evento que consideramos magnífico para el futbol de nuestra isla.

2- El desconocimiento en la organización de un partido de esta magnitud lleva a no aceptar unas condiciones que son las mínimas exigibles. Un evento de estas características tiene una serie de gastos mínimos. El acuerdo no hubiera supuesto ningún tipo de beneficio económico para la UD Ibiza, si no que únicamente cubría los gastos derivados de la apertura del estadio y el uso de las instalaciones de este.

3- No podemos aceptar que nuestros trabajadores hayan dedicado su tiempo y esfuerzo en su periodo de vacaciones para realizar los cálculos, costes y análisis de la operativa para obtener este resultado. Debido a la cercanía de las fechas, varios empleados de la UD Ibiza han trabajado en la operativa con el objetivo de dar una solución al CD Ibiza en tiempo y forma. La falta de respeto a nuestro personal que ha trabajado para ellos está fuera de cualquier calificativo.

4- El CD Ibiza, desde la temporada 2021-2022, exige a las instituciones públicas y a nuestro club el derecho a jugar en las instalaciones del Palladium Can Misses. Fruto de ello fue la denuncia que el citado club presentó en un juzgado de Palma en el año 2021. Sin embargo, desde el CD Ibiza se sorprenden con los costes mínimos de un partido de estas características, alegando que no pueden asumir los gastos mínimos, aún sabiendo que el rival de este partido es de la máxima categoría del fútbol español y actual campeón de Copa del Rey. Imaginémonos si el rival fuera de Segunda RFEF, como ocurre cada fin de semana. Si no pueden asumir costes cuando obtienen beneficios, cómo lo harían cuando incurren en perdidas, como ocurre en su competición. Aquí queda demostrado que la política del “todo gratis “a cuenta de los impuestos de los contribuyentes es el objetivo fundamental de aquellos cuya responsabilidad la derivan siempre a terceros, haciendo mención de una legitimidad que solo vive en su imaginación.

5- Las informaciones facilitadas por el CD Ibiza a la prensa en relación con los acuerdos entre el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el Hércules y el CF Intercity para su partido frente al FC Barcelona son rotundamente falsas, al igual que otras muchas noticias que desde el CD Ibiza se vienen filtrando a un medio de comunicación desde hace meses. Las medias verdades son peores que las mentiras.

6- La UD Ibiza en sus partidos de copa S.M. el Rey contra el FC Barcelona, RC Celta y Athletic Club asumió el 100% de los gastos derivados de estos encuentros. En el partido vs FC Barcelona, los gastos ascendieron a más de 316.000€. En aquel caso, el club recibió una ayuda directa del Consell de Ibiza y del Ayuntamiento que no cubría el 20% del total. Aún sin contar con el hándicap de partidos posteriores con reducción de aforo, como ya ocurriera en partidos como el del Celta o Athletic Club, o de ser a puerta cerrada. Cabe decir, además, que en aquellas fechas nuestro Club compartía el estadio con el CD Ibiza, saliendo ellos beneficiados de todas las mejoras realizadas en el estadio.

7- Para la Unión Deportiva Ibiza este tema está ya cerrado. Por lo tanto, nuestros trabajadores se centrarán en sus tareas para la organización y preparación de un partido importante como es el del día 8 de enero contra la SD Eibar".

El PP carga contra el Ayuntamiento de Eivissa

Por otra parte, al hilo de lo acontecido, el PP de Vila ha aprovechado lo sucedido para calificar de "vergonzosa" la actitud del alcalde Rafa Ruiz ante la polémica por la ubicación del partido de Copa del Rey entre el CD Ibiza y el Betis, y le ha pedido "responsabilidad" ante el conflicto. El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento, Jacobo Varela, ha asegurado este mediodía que "lavarse las manos como hace Ruiz no ayuda en nada y, además, agrava el problema. Ruiz, si es alcalde de algo, debe imponer que en los campos municipales, de titularidad municipal, pagados por los vecinos de Ibiza, hay preferencias pero no exclusiones".

"La postura del PSOE es lamentable: te dicen que el deporte en la ciudad está mejor que nunca y van incendio tras incendio. El de la próxima semana es un encuentro histórico que será retransmitido para toda España, por lo que debemos ofrecer la mejor imagen de Ibiza, y eso incluye jugar en su mejor campo. No se puede entender que vayan en contra de los intereses de nuestra isla", ha asegurado.

Además del alcance de la proyección del partido, Varela ha destacado "la necesidad de proteger al deporte base y a sus equipos, algo que está fallando mucho en estos años en claro beneficio a un único club. Si Ruiz es incapaz de ver que hay más equipos e incapaz de defenderlos, demuestra que se ha pasado ocho años durmiendo".

"Ya sabemos que desconocemos muchas cosas pero, con humildad, quienes pretenden saberlo todo deberían actuar con responsabilidad porque saberlo todo o ser los más listos, les obliga más, les obliga a actuar con magnanimidad y no con soberbia", ha ironizado.

El Ayuntamiento de Eivissa

Desde el propio Ayuntamiento de Eivissa han reaccionado también este viernes con sorpresa y perplejidad ante la noticia de la negativa del CD Ibiza a disputar el encuentro copero contra el Betis en Can Misses, al tiempo que han afirmado no haber recibido comunicación alguna desde el club que preside Antonio Palma.

"En primer lugar nos sorprende que la decisión tomada por el CD Ibiza no haya sido comunicada en el Ayuntamiento de Eivissa, dado que no hemos recibido ninguna información de qué necesitan ni dónde jugarán el partido finalmente, después de una reunión en la cual el CD Ibiza manifestó su satisfacción y voluntad de acuerdo y que finalmente, a través de un comunicado a los medios, haya decidido romper unilateralmente el principio de acuerdo tomado en la reunión", indican desde el consistorio de Vila, antes de apuntar: "Desde el Ayuntamiento de Eivissa podemos decir que las instalaciones municipales están a disposición del CD Ibiza para el partido de Copa del próximo 5 de enero. El CD Ibiza tan solo tiene que asumir el coste derivado de disputar un partido en las instalaciones de Can Misses, como han hecho hasta ahora cuando recibieron en el Tenerife o en el Eibar en partidos de Copa o como ha hecho la UD Ibiza contra el Barcelona, el Athletic Club o el Celta de Vigo. Respecto a Can Misses 3, el campo ya ha acogido otros partido de Copa y no hay ningún inconveniente en acoger uno más".