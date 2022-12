El CD Ibiza-Real Betis de Copa no se disputará en Can Misses

El CD Ibiza no jugará la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Real Betis en el Estadio de Can Misses el próximo día 5 de enero, tal y como todo apuntaba que iba a suceder. El club rojiblanco ha rechazado a última hora de la noche de este jueves las condiciones del convenio propuesto por la UD Ibiza para jugar ante el vigente campeón del torneo del copero en el Estadio Can Misses, tras el inicio de acuerdo al que parecían haber llegado a primeras horas del día ambos clubes en las oficinas del estadio celeste a petición del club rojillo de Segunda RFEF.

La entidad que preside Amadeo Salvo, como concesionaria del recinto deportivo mientras milita en Segunda División, iba a repercutir al CD Ibiza los gastos de producción del encuentro, tal y como avanzó Diario de Ibiza este martes. Unos gastos que ya abona la UD Ibiza cada jornada que juega en casa en LaLiga SmartBank.

El CD Ibiza no iba a disponer de las gradas supletorias, que tendrían otro coste por su alquiler, por lo que el aforo del partido iba a acercarse a algo más de 3.000 espectadores y no a los 6.000 con lo que cuenta al completo el coliseo celeste. No obstante, el CD Ibiza, que todavía no había firmado el convenio a falta de algunos flecos, ha informado esta misma noche a través de un comunicado oficial urgente de la ruptura del posible acercamiento de posturas entre ambas entidades.

Así las cosas, el club que preside Antonio Palma ha expresado que, «tras estudiar en detalle el convenio de cesión del Estadio Municipal de Can Misses presentado por la Unión Deportiva Ibiza» para disputar el encuentro de Copa del Rey ante el Betis, «nos es imposible aceptarlo debido a las condiciones que se imponen y que son difícilmente asumibles para un club de Segunda Federación».

«Tras haber hablado con la prensa esta mañana -por ayer- con la ilusión de tener un principio de acuerdo entre los clubes para jugar en Can Misses, es una pena tener que comunicarle a la afición que no firmaremos el contrato de cesión de uso del principal estadio de la ciudad», se detalla en el comunicado, que continuaba de la siguiente forma: «Hemos tenido que decidir entre defender los intereses del CD Ibiza o aceptar las cláusulas del contrato con condiciones que exceden el límite de lo razonable. Existen acuerdos similares, como el llevado a cabo entre el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el Hércules y CF Intercity para facilitarle el Estadio José Rico Pérez a este último para el partido de Copa frente al Barcelona donde apenas se cobra una fracción de lo que se nos pide a nosotros para jugar en Can Misses siendo un recinto de mucha mayor capacidad».