Alcaraz: «Para la dificultad hay que valer y vamos a superar las dificultades»

La UD Ibiza perdió anoche contra el equipo con peores números de las tres primeras categorías del fútbol español. Un Ceuta que, por si fuera poco, llegaba al encuentro con multitud de bajas y en el que brilló con especial fuerza Ñito, un chaval que suele jugar con el filial y que ayer logró dos goles, más de los que suman esta temporada los dos delanteros centros del combinado celeste de Segunda División: Sergio Castel y Darío Poveda.

Ante este panorama, y tras otra noche de terror para la UD Ibiza, su técnico, Lucas Alcaraz, admitió que la plantilla necesita cambios y afirmó en sala de prensa que confía en las decisiones que va a tomar el club en este mercado invernal de fichajes.

«Tenemos que intentar mejorar, racionalizar el número de jugadores porque es un poco largo y luego está el mercado, salidas, entradas, límite salarial... Pero confío en el club y en que vamos a mejorar. A partir de ahí, pelear la segunda vuelta como jabatos», indicó el técnico granadino, quien reconoció que el club trabaja «de forma rigurosa y silenciosa desde hace tiempo» en «mejorar» la plantilla. «Ellos son los que mejor balance pueden hacer, se tomarán medidas, se harán fichajes, como hacen todos los clubes», añadió al respecto.

Sobre la eliminación a manos del Ceuta, lamentó que recibieron «mucho» para lo que «sufrieron» en el partido. «Felicito al Ceuta por su clasificación, pero hemos tenido muchas ocasiones, para mí es nuestro mejor partido con balón, en llegadas, con control, pero ellos con muy poco han hecho mucho», argumentó Alcaraz, quien reiteró que su equipo tuvo «muchísimas llegadas» y que debió «irse ganando en el primer tiempo». «En el debe, el nivel de efectividad nos ha condenado. Tenemos que ser más efectivos, con tantas llegadas y tanto balón no se puede perder un partido», subrayó.

También admitió Alcaraz que su equipo está «encajando más de la cuenta», aunque defendió que ayer el Ceuta no generó tanto peligro como para hacer tres goles. Asimismo, destacó que la intención del club y del equipo eran «pasar» la eliminatoria: «Si ves el once titular no es de rotaciones, oportunidades ni nada que se le parezca».

Una vez fuera de la Copa, para Alcaraz «hay que limpiar la mente y pensar que quedan 21 finales pero de una en una». «Sin que sirva como excusa –puntualizó el entrenador andaluz– con todo el equipo, y sin pensar en el cansancio, he tenido cuatro entrenamientos». «Veo brotes verdes, los veo y los hay, salvo la primer aparte de Albacete. Pero no tenemos tiempo ni podemos permitirnos el abatimiento o el desaliento. Va a ser un camino largo. Para la dificultad hay que valer y estamos concienciados de que vamos a superar esas dificultades, estamos preparados par ala pelea, estamos con argumentos», concluyó.