Alcaraz: «En esta dificultad estoy acostumbrado a caminar y vamos a pelear hasta el final»

El entrenador de la UD Ibiza, Lucas Alcaraz, se mostró casi impasible en sala de prensa ante el durísimo resultado cosechado en Albacete –equipo al que salvó del descenso en 2020– y con la triste imagen que ofreció su equipo aun jugándose la vida como último clasificado de LaLiga SmartBank.

Tras «felicitar al Albacete por su temporada y por su victoria», el técnico granadino aseguró que aunque sus futbolistas no entraron «bien al partido» hubo «jugadas puntuales» que les «penalizaron mucho»: «hacemos un penalti y en el tercer gol la teníamos nosotros, pero nos damos una patada uno a otro, le cae a Juanma, la pone al área y hacen el tercero, que nos deja bastante fuera del partido».

«El Albacete ha hecho un buen primer tiempo y nosotros un mal primer tiempo, pero sin que sirva de excusa, las acciones puntuales cayeron en nuestra contra», se justificó Alcaraz, quien matizó a continuación: «Pero no es menos verdad que teníamos que haber puesto mucho más, empezando por mí, por lo que he plasmado, y siguiendo por el rendimiento de todos y cada uno».

En el segundo tiempo, resumió Alcaraz, la UD Ibiza estuvo «muy cerca» del área albaceteña. «Hemos tenido llegadas, remates aunque con poca intención y peligro, y ellos en una que han llegado han hecho gol. Nosotros, sin demasiado peligro como para ir reduciendo el marcador», añadió.

El técnico andaluz no parecía demasiado afectado por una derrota que hunde un poco más a los celestes en el fondo de la tabla. «El partido no ha dado para muy buenas sensaciones, era un regreso bonito pero eso se acaba cuando pita el árbitro el inicio, el partido no ha sido bueno ni afortunado por nuestra parte. Tenemos que sacar conclusiones objetivas, intentar limitar el número de errores, yo intentar acertar más y pensar en el futuro porque el pasado solo sirve para sacar conclusiones».

En opinión del tercer inquilino del banquillo ibicenco esta temporada, «lo único que arregla las situaciones es el futuro». «En esta dificultad estoy acostumbrado a caminar y estoy convencido de que vamos a pelear hasta el final, porque de hecho ya lo veníamos haciendo, pero hoy ha sido un paréntesis en la línea que llevábamos».

Alcaraz considera que hay que «mantener» lo que han hecho bien en los tres partidos anteriores, «implementarlo, desarrollarlo y evitar las cosas que hoy hemos hecho mal y que ellos han aprovechado en un alto porcentaje de acierto», precisó.

«Nosotros tenemos que mejorar, llevábamos tres partidos con buenas sensaciones y hoy sobre todo en el primer tiempo no las hemos tenido, tenemos que autoexigirnos en todos los aspectos, no solo en el futbolístico sino en el emocional porque ahora es súper sencillo ver la dificultad, pero los que hemos caminado en la dificultad vemos más las oportunidades que los problemas. Tenemos que insuflar eso en la gente y en los que están convencidos, que yo creo que son todos», concluyó con asombrosa prudencia.