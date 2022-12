Lucas Alcaraz: «Lo que más me preocupa son los puntos y las sensaciones del equipo»

Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza, aseguró este viernes en su comparecencia ante los medios para hablar de la previa del partido contra el Albacete de este domingo (14.00 horas) en el estadio Carlos Belmonte, al que acuden los ibicencos con la necesidad de ganar o, al menos, de puntuar, que el cuadro celeste, dada su actual situación de colista de LaLiga SmartBank, debe aprender a convivir con la «dificultad» y con la «necesidad», algo que les va a acompañar hasta final de la temporada.

Para poder seguir creciendo como bloque y encarar con opciones de ser competitivos la difícil carrera por la permanencia tras las vacaciones de Navidad, el técnico del conjunto ibicenco indicó que sus jugadores tienen que afrontar cada partido como una «oportunidad» para sumar los tres puntos.

«Ese grado de dificultad o de necesidad nos va a acompañar todo el año. Afortunadamente, los que estamos acostumbrados a la dificultad partimos con esa ventaja porque los que no están acostumbrados solo ven problemas en el camino. Y nosotros sabemos que en el proceso, que va a ser largo, va a ser parte de él. Lo bueno y lo malo», argumentó el técnico granadino de la UD Ibiza, antes de matizar al respecto: «Ese sentimiento de necesidad nos tiene que acompañar y tenemos que saber convivir con él, con que cada partido es una oportunidad para ganar, para puntuar, para crecer, pero sabiendo convivir con esa dificultad que forma parte de nuestro proceso. Y hay que verlo desde un punto de vista positivo».

A por la victoria en Albacete

De cara al desplazamiento a Albacete, Lucas Alcaraz señaló que se trata de un partido que «es importante a nivel de puntos» y también emocionalmente «a nivel de sensaciones» para poder irse al parón de las vacaciones navideñas «mucho mejor».

«Lo que más me preocupa ahora son los puntos y las sensaciones en función de lo que transmite el equipo. Y lo que transmite el equipo es muchas veces más duradero que los puntos, aunque las victorias son más que necesarias. Pero mirando a largo plazo, si encontramos esa seña de identidad, que yo creo que, más o menos, estamos en el camino de encontrarla, pues siempre va a ser más fácil que las victorias caigan de nuestro lado. Está claro que no solo por ser el último previo a Navidad, o no solo por ser el próximo, para nosotros es un partido que tiene su importancia en la oportunidad ganar», subrayó el preparador del cuadro isleño.

Herrera, máximo realizador celeste, es baja por sanción

Lucas Alcaraz encara el desplazamiento de este domingo al estadio Carlos Belmonte de Albacete con un total de tres bajas en su plantilla. Para esta salida a tierras manchegas cuenta con Gálvez y Castel fuera de su lista por molestias físicas, y también con la ausencia de Cristian Herrera, su máximo goleador, sancionado por tarjetas.