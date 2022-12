UD Ibiza: una segunda vuelta de play-off o regreso al pasado

Las cuentas a largo plazo de la UD Ibiza para lograr el objetivo de la salvación asustan, y mucho. Cada temporada se marca la cifra de 50 puntos para asegurar la permanencia en Segunda División. La historia dice que en la mayoría de cursos es una marca suficiente para no acabar entre los cuatro equipos que bajan a Primera RFEF. Pero el conjunto celeste lleva 16 tras 20 jornadas y, pase lo que pase este domingo (14 horas) ante el Albacete en tierras manchegas, tendrá que hacer más de 30 puntos en la segunda parte del campeonato para alcanzar esos 50 que dan la tranquilidad.

Pero el fútbol no son matemáticas y ese medio centenar de dígitos es una cifra orientativa. Ha habido alguna ocasión en la que no han sido suficientes para salvarse, pero en otros casos, como el curso pasado, incluso con menos ha bastado para que un equipo pudiera mantener la categoría. El primer ejercicio de la UD Ibiza en el fútbol profesional se saldó con 52 puntos, nueve más que el primero de los rivales que perdieron la categoría en un ejercicio con cifras anormalmente bajas: Amorebieta (43), Real Sociedad (40), Fuenlabrada (33) y Alcorcón (29). Visto lo visto, al equipo ibicenco le conviene una situación similar si no quiere regresar al pasado, donde haya cuatro equipos que se queden en los 40 y pocos puntos, para aumentar así sus posibilidades de salvación.

En el mejor de los casos, la UD Ibiza de Lucas Alcaraz terminará con 19 puntos la primera vuelta. En caso de ganar al Albacete en la última jornada liguera del 2022, alcanzaría esa puntuación, mientras que firmaría 17 puntos en caso de empatar o 16 si pierde en su visita al Carlos Belmonte.

En cualquier circunstancia, los pitiusos deberán hacer una segunda parte de LaLiga SmartBank digna de un equipo que aspira a los puestos de play-off si quiere mantenerse una temporada más en la categoría de plata del fútbol español.

Si analizamos temporadas anteriores, para clasificarse para la fase de ascenso a Primera División hacen falta más de 60 puntos, es decir, una media de más de 30 puntos por vuelta. O sea, los que necesita la UD Ibiza para acercarse a esos 50 puntos deseados.

Situación delicada

Los resultados de la última jornada han vuelto a alejar a los celestes de la permanencia. Los de Lucas Alcaraz perdieron una oportunidad de oro en casa frente al Málaga y no pudieron pasar del empate ante un rival directo, igualado a puntos en la cola de la tabla. Ahora, los de Can Misses ven como la distancia con el 18º clasificado se ha ampliado nuevamente hasta los cinco puntos.

La Ponferradina es el equipo que marca ahora la permanencia con 21 puntos, y por detrás se encuentran en puestos de descenso Racing (18 puntos), Lugo (18), Málaga CF (16) y UD Ibiza (16). Hagan lo que hagan en esta última jornada de la primera vuelta, ninguno de estos cinco equipos, máximos candidatos en estos momentos al descenso, alcanzarán una media de 50 puntos al término del campeonato si continúan con esta dinámica. Sí lo pueden lograr Mirandés (23), Tenerife (24) y Real Oviedo (24), los otros clubes que ocupan la zona media-baja de la tabla.