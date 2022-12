La UD Ibiza tira la casa por la ventana para llenar Can Misses y mantener al equipo en Segunda División

Amadeo Salvo ha presentado este mediodía una ambiciosa campaña de abonados para la segunda vuelta de la temporada en LaLiga SmartBank con el objetivo de arropar al equipo en su camino hacia la salvación. En una comparecencia de prensa en la que ha repasado la actualidad de la UD Ibiza a preguntas de los periodistas, el presidente del club celeste ha dado detalles sobre una campaña «que no va a ser normal» ya que ofrecerá abonos de media temporada con precios que oscilan entre 10 euros (abono infantil) y 50 euros (abono adulto en tribuna lateral y general centro) para asistir a los 11 encuentros que disputará como local el equipo ibicenco a partir del mes de enero. Además, para no perjudicar a los 3.326 abonados actuales, estos tendrán un descuento del 75% para la próxima campaña si el equipo se mantiene en Segunda, mientras que serán gratuitos si desciende a Primera RFEF. Quienes se abonen para la segunda vuelta tendrán un descuento del 40% de cara al próximo ejercicio o del 75% si el club baja de categoría.

Salvo ha asegurado que la UD Ibiza «es una entidad fuerte y sólida financieramente y a nivel comercial y de marketing», y que su «punto débil» actualmente es el deportivo, donde la escuadra de Lucas Alcaraz ocupa la última posición a pesar la victoria cosechada este jueves frente al Racing de Santander. «Estamos en la UCI y muy fastidiados, para salir de aquí no es solo una cuestión de los futbolistas, que son los protagonistas, pero necesitamos mucho más, y ahí entra la afición», ha destacado el empresario valenciano, que con la nueva campaña de abonados confía en que el estadio Can Misses «se llene o casi se llene» en los partidos que restan hasta final de temporada. Salvo ha cifrado en «cerca de un millón de euros» las pérdidas que soportará el club con estos descuentos en las tarifas de abonados, aunque ha insistido en la fortaleza financiera de la entidad y en que «hay que olvidarse de cuestiones económicas y salir de la UCI».

Sobre el futuro de la entidad en caso de descender de categoría, ha recordado que él mismo cogió el club en categoría regional y que conoce «todos los campos de Tercera menos el del Esporles». «Cómo vamos a abandonar un proyecto en el que hemos invertido millones de euros? ¿Se lo dejamos al que más grite en un programa?», ha asegurado en alusión a las duras críticas vertidas por Juanito Riera 'de ca n'Alfredo' (conocido restaurador y aficionado del CD Ibiza) en una cadena de televisión local.

Convenio con el Ayuntamiento

El máximo mandatario de la UD Ibiza también ha abordado otras cuestiones como el mercado de fichajes de invierno, en el que descarta una «revolución» en la plantilla, o la renovación del convenio de usos de Can Misses con el Ayuntamiento de Eivissa, advirtiendo que debe firmarse antes del próximo mes de marzo para acometer nuevas inversiones y evitar sanciones por parte de la Liga de Fútbol Profesional.

«Tenemos que cumplir la Ley del deporte y espectáculos, que exige una licencia de actividad, y el club tiene que instalar fibra en todo el estadio para las cámaras de seguridad. Son cientos de miles de euros. Además, pagamos una sanción de 6.000 euros cada partido porque no tenemos suficiente capacidad lumínica como establecen las normas de LaLiga. Si seguimos en Segunda, tenemos que hacerlo», ha advertido Salvo, quien ha subrayado que otras ciudades como «Cartagena o Burgos estas inversiones las acometen los ayuntamientos». Salvo ha explicado que ya están en conversaciones con el Consistorio porque el órgano que dirige Javier Tebas «no espera» y tienen que «presentar la documentación sobre esas inversiones en marzo» para que estén listas de cara al inicio de la próxima temporada. «Si no, no podremos jugar y tendremos que irnos. En infraestructuras estamos muy limitados y son ineficaces para trabajar, pero es lo que hay», ha puntualizado.

Conflicto con el CD Ibiza

En cuanto al conflicto existente con el CD Ibiza por el uso de las instalaciones de Can Misses, para el que requiere un pago mensual por el mantenimiento de las mismas, ha hecho hincapié en que desde el club celeste han sido «discretos» y que no pueden «entrar en la sinrazón» porque, en su opinión, «no tiene sentido». «Nosotros cumplimos el convenio, pero el campo de abajo [Can Misses-3] es muy complicado. Nadie debería entrenar más de dos días porque no hay drenaje, es un foco de fascitis plantares y de lesiones. Hay que invertir más de 200.000 euros para poder utilizarlo más. Pero un club que te publica en un medio de comunicación burofax privados al día siguiente...», ha afeado al CD Ibiza.

También se ha referido a la votación en contra del PP en el último pleno de Vila para prorrogar el convenio con el club para el uso exclusivo de Can Misses. «El desconocimiento es muy peligroso. Que me llamen a mí para saber, quien lo haya dicho desconoce este tema y no me ha llamado. Esto es una empresa que factura diez millones al año. No tenemos que acercarnos a los gobernantes, sino al revés», ha concluido.