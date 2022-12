Alcaraz: «Va a ser una batalla larga hasta el final y necesitaremos a gente con carácter»

Lucas Alcaraz debutó con una victoria agónica y fundamental en Can Misses en el «largo camino» hacia la permanencia y tras el partido aseguró que sus futbolistas deben «resetear» y «recuperarse de esta resaca emocional», como hicieron tras la derrota en Zaragoza, para afrontar el duelo del domingo ante el Málaga. «En el fútbol las inercias y las rachas muchas veces son difíciles de invertir. Pero no hay tiempo y hay que salir con el mismo grado de activación», indicó tras un encuentro con mucha polémica arbitral.

«Sin ver las acciones repetidas no puedo valorar las acciones, pero en el ritmo de juego el árbitro no lo ha beneficiado. No entré la semana pasada en el penalti a Suleiman, no entro ahora pero la acción cerca del banquillo se puede sacar», señaló sobre la actuación de Caparrós Hernández.

Alcaraz reconoció que los futbolistas celebraron el triunfo como si se tratara de una final, aunque recordó que conseguir la salvación supondrá «una batalla hasta el final». «Los chavales se desbordan en el triunfo y se deprimen en la derrota pero para eso estamos nosotros, para subir o bajar el estado emocional para que puedan competir con la mayor efectividad. No por ganar hoy se empieza a solucionar, debemos estar preparados para una batalla larga y para eso necesitamos gente con carácter», aseguró.

Sobre el juego de los suyos, señaló que el equipo «ha seguido creyendo hasta el final» y que con los cambios intentó «mutar con la misma idea de juego hacia ser más ofensivos cambiando ciertas posiciones». En este sentido, puntualizó que «en el fútbol moderno con los cinco cambios tienes que tener pensado con quién vas a empezar, pero más pensado con quién vas a terminar porque puedes darle la vuelta al partido».

En cuanto a la cuádruple intervención de Daniel Fuzato en el minuto 85, reconoció que esos segundos le parecieron «como 40 monutos» y que lo vivió «con angustia». «Hubiera sido desproporcionado [que marcara el Racing] por cómo se estaba dando el partido», añadió.

Por último, el técnico andaluz se refirió a su debut en Can misses y al apoyo de la afición durante el encuentro. «El estadio arquitectónicamente me encanta, la gente está cerca, el banquillo está cerca de la línea de banda y eso me gusta. La gente en la segunda parte ha jugado el partido con el equipo, ojalá que siempre seamos capaces de dar el primer estímulo, hoy la gente ha sido un factor importante para ir hacia adelante».