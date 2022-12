Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza: "Tenemos que ser fuertes en saber cómo tenemos que jugar el partido"

Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Ibiza, ha asegurado este miércoles en la previa del encuentro de Liga de mañana jueves en Can Misses (18.30 horas) frente al Racing de Santander, que tras lo visto en su debut en el banquillo celeste en Zaragoza su plantilla tiene que quedarse "con lo bueno", en cuanto "a lo compacto que estuvo el equipo por momentos", y progresar para sumar otras cosas "para ir haciendo más con balón y en ataque, sin perder lo que ya tiene".

"Esto se trata de que, lo que vayas haciendo bien, ir conservándolo y e ir mejorando en lo que puedes crecer. Y en ese sentido, bueno, en las dos sesiones de entrenamiento hemos incidido más en conceptos que en gasto de energía para llegar bien al partido de mañana. Yo creo que el equipo está preparado para el reto. Hay que saber que todos los partidos se deciden durante el desarrollo del mismo y por eso hay que estar en un contexto de fuerzas equilibrado para cuando lleguen tus bazas saber aprovecharlas", apuntó el técnico granadino, antes de continuar: "Tenemos otro partido a la vista a cinco días, pero estamos completamente centrados en el primer partido y con ganas de que esas mejoras que estamos intentando implementar en el equipo se asimilen y que se traduzcan en que, en la competición, el equipo tenga más posibilidades de ganar. Yo creo que, mejorando y creciendo con respecto al otro día, tenemos que estar en los partidos, que se pueden decidir por detalles, que también pueden ser a favor. De ese tanto porciento de azar no es dueño nadie, pero somos dueños de saber lo que tenemos que hacer en cada momento. En eso sí somos dueños y en eso tenemos que ser fuertes, en saber cómo tenemos que jugar el partido y en exigirnos que el rendimiento individual haga que se incremente el rendimiento colectivo".

Una plantilla en la que todos los jugadores han de sumar

En cuanto a las posibles novedades en el once del equipo celeste con respecto al que jugó en Zaragoza el día de sus estreno, ahora que recupera algunos jugadores, Lucas Alcaraz señaló que aunque "no todos a la vez puedan ser "alineables", para él "todos los jugadores son importantes", aunque ninguno "es imprescindibles".

"Tenemos que ir construyendo algo. Tenemos que afianzar cosas, pero retocar otras, pero no podemos tampoco estar retocando continuamente ni elegir un camino en el que no se busque ese porcentaje de mejora que necesitamos en cada momento. A parte de que cada partido tiene un tratamiento especial porque cada rival es distinto y cada situación es distinta. Y como tenemos tantos jugadores, pues podemos usar las características distintas de cada uno", matizó el entrenador del conjunto isleño, no sin antes manifestar sobre su próximo rival, un Racing de Santander que llega a Eivissa también en una situación comprometida en la clasificación tras tres jornadas sin ganar: "Jugamos contra nosotros mismos. Está claro que cuando son enfrentamientos directos, pues, de alguna manera, lo que tú hagas lo deja de hacer el otro. Pero ahora debemos pensar que cada partido es una oportunidad de conseguir tres puntos. Y lo tenemos que ver así, sea el Racing, el Alavés, el Granada o sea el que sea. Tenemos que intentar conseguir una línea que nos haga poder ser efectivos ante cualquier tipo de rival, pero es normal que cuando vienen rivales de la misma zona de la tabla tengas cierta sensibilidad porque a nivel de puntuación tiene más incidencia".

