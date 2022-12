Lucas Alcaraz: «Creo que hay potencial y que la UD Ibiza se puede salvar, claro»

La UD Ibiza de Lucas Alcaraz comienza a bosquejar un pequeño atisbo del nuevo boceto deportivo que el técnico granadino tiene perfilado en su mente. Apenas está esbozado y requiere de empeño y denuedo por parte de todos los implicados para terminar de perfilarlo y poder llegar a alcanzar el objetivo deseado a final de temporada, pero este sábado, en La Romareda, frente al Rea Zaragoza, el nuevo entrenador de la UD Ibiza quiere empezar a trasladar y a plasmar sobre el césped los contornos básicos del plan de juego que ha delineado, con trazo claro y firme, para tratar de restaurar la moral de la plantilla isleña y convencerla con el paso de las jornadas de que pueden esculpir de manera conjunta una obra maestra que se descubra como un equipo seguro de sí mismo, competitivo, aguerrido y que juegue sin complejos.

«No quiero un equipo pusilánime ni colocadito. Quiero un equipo compacto y con decisión. Y que realmente tenga claras las cosas. Y eso es lo que quiero y lo que demando. Y lo que no quiero es todo los demás», afirmó el técnico del conjunto ibicenco este jueves en su primera comparecencia de prensa, tras hacerse cargo el lunes de la misión de reflotar al equipo ibicenco en la clasificación de LaLiga SmartBank, donde ocupa el último puesto, y guiarlo hasta la salvación.

Así, después de sus cuatro primeros días al frente del trabajo con la plantilla ibicenca, el nuevo entrenador de los unionistas aseguró en la previa del desplazamiento de este sábado a La Romareda, donde debutará mañana sábado como técnico celeste en la 18ª jornada de Segunda División, que, si bien «no al detalle», sí que en los aspectos «generales» el trabajo que ha venido desarrollando estos días con sus nuevos jugadores está siendo positivo y va en la línea de lo marcado.

«El nivel de actitud es muy bueno. Son pocos entrenamientos, la verdad. Y los primeros marcados porque vienes de competir y no puedes hacer tareas de mucha intensidad. No sé en qué nivel de detalle estamos, pero sí sé que creo que, más o menos, saben cuál es un poco la ruta. Lo que pasa es que el nivel de detalle, con tan pocos entrenamientos, no lo sé. Pero sabiendo ya la ruta, un tanto importante del porciento lo tienen que poner ellos. Yo iré poniendo cosas, pero ahora tienen que poner ellos más de lo suyo para adaptarse a esa ruta y saber interpretarla para saber qué es lo que queremos hacer colectivamente», subrayó el técnico de la UD Ibiza, cuya misión este sábado es la de comenzar a enmendar la marcha de la escuadra isleña en la competición, con el reto de acercarse a la zona de la permanencia y la de reactivar la moral colectiva de un equipo que se encuentra anímicamente en horas bajas, después de siete derrotas en las últimas ocho jornadas.

«Las cosas no pasan por casualidad. Y solo llevamos 17 partidos, pero yo creo que hay potencial, si somos rigurosos, trabajadores y conseguimos ser un equipo con determinación y con decisión. Con errores, pero con decisión. No quiero un equipo pusilánime», señaló Lucas Alcaraz con convencimiento, al tiempo que apuntó sobre la necesidad de salir de la parte baja de la clasificación: «Nosotros vamos a trabajar para ir a otra zona de la tabla y estamos súper convencidos. Si no, no tendría sentido iniciar un proyecto que en el que tú sabes lo que hay. Más que un problema, yo lo veo como un reto».

En este sentido, el preparador andaluz pidió algo de paciencia para que todo vaya empezando a rodar hacia una dinámica más positiva en el equipo en todos los aspectos, algo que no se logra de un día para otro.

«Evidentemente, no hay que pensar en que el objetivo se cumple en diciembre, sino en que el objetivo se cumple en mayo. Va a haber momentos de todo tipo, pero yo pienso que sí. Y cualquiera que sea de fútbol sabe que se puede salvar, claro», manifestó Alcaraz sobre la ardua y larga faena a desarrollar por todos en el equipo hasta el mismo final de la competición.

Sin balas de fogueo

Ante la pregunta de si había detectado en los entrenamientos alguna carencia en el equipo, el técnico de la UD Ibiza manifestó que él «nunca» ha conocido «una plantilla perfecta».

«Yo llevo 30 años entrenando y nunca he tenido una plantilla perfecta. Pero, insisto, nos tenemos que centrar en qué vamos a hacer. Y no en qué problemas tenemos. Creo que hay jugadores de muchos perfiles y estoy firmemente convencido de que el equipo sabe lo que quiere», reconoció Lucas Alcaraz, no sin antes puntualizar: ¿A qué nivel de detalle? Nos lo va a ir dando la competición porque queda muy poco tiempo y llevamos muy pocos entrenamientos. Y la verdad es la competición. No hay una pretemporada en la que digas esto sí o esto no, sino que aquí vamos directamente que no hay balas de fogueo».

Olvidarse del objetivo para cumplirlo

Lucas Alcaraz expresó este jueves que, más que en los rivales a los que se van a enfrentar, lo más importante ahora mismo es que el equipo se centre en sí mismo.

«Para mí lo más importante para cumplir el objetivo es olvidarse del objetivo y centrarse en el proceso. Cómo queremos jugar, cómo queremos jugar los partidos , qué cosas proponemos y con qué gente, cómo empezamos el partido y cómo terminamos. Esa es mi preocupación», razonó a ese respecto Lucas Alcaraz.