Lucas Alcaraz, técnico de la UD Ibiza: "En Zaragoza quiero ver un equipo compacto, decidido y con determinación"

Lucas Alcaraz, nuevo entrenador de la UD Ibiza desde este pasado lunes, ha asegurado este jueves, en la previa del desplazamiento de este sábado a La Romareda, donde debutará como técnico frente al Real Zaragoza en la 18ª jornada de LaLiga SmartBank, que espera un estreno deportivo con la UD Ibiza en el que quiere ver a "un equipo compacto, decidido y con determinación".

"No quiero un equipo pusilánime ni colocadito. Quiero un equipo compacto y con decisión. Y que realmente tenga claras las cosas. Y eso es lo que quiero y lo que demando. Y lo que no quiero es todo los demás", ha indicado el preparador granadino en su primera comparecencia ante los medios de comunicación, después de sus cuatro primeros días al frente del trabajo con la plantilla ibicenca.

Asimismo, Lucas Alcaraz ha comentado que, si bien "no al detalle", sí que en los aspectos "generales" el trabajo que ha venido desarrollando estos días con sus nuevos jugadores está siendo positivo y va en la línea de lo marcado.

"El nivel de actitud es muy bueno. Son pocos entrenamientos, la verdad. Y los primeros marcados porque vienes de competir y no puedes hacer tareas de mucha intensidad. No sé en qué nivel de detalle estamos, pero sí sé que creo que más o menos saben cual es un poco la ruta. Lo que pasa es que el nivel de detalle, con tan pocos entrenamientos, no lo sé. Pero sabiendo ya la ruta, un tanto importante del porciento lo tienen que poner ellos. Yo iré poniendo cosas, pero ahora tienen que poner ellos más de lo suyo para adaptarse a esa ruta y saber interpretarla para saber qué es lo que queremos hacer colectivamente", ha subrayado el técnico de la UD Ibiza, cuya misión este sábado es la de comenzar a enmendar la marcha de la escuadra isleña en la competición, con el reto de lograr la permanencia, y la de reactivar la moral colectiva de un equipo que se encuentra anímicamente en horas bajas, después de siete derrotas en las últimas ocho jornadas.