Amadeo Salvo: "Aquellos que nos den como un equipo de Primera RFEF se van a equivocar"

«Somos un enfermo que está en la UCI, pero no estamos muertos y estoy seguro de que vamos a salir de esta. Aquellos que nos den como un equipo de Primera RFEF, se van a equivocar. Hoy es 29 de noviembre, estoy convencido de que va a ser así, no digo nada imposible porque tenemos ilusión y energía». Con estas palabras ha comenzado Amadeo Salvo la presentación de Lucas Alcaraz, «el entrenador adecuado» para a la UD Ibiza en su situación actual «por su personalidad, liderazgo y experiencia».

En esa misma línea, Miguel Ángel Gómez ha añadido que Lucas Alcaraz «tiene muchísima experiencia en situaciones de este tipo» y que «nadie desciende en diciembre». «Si alguien nos da por muertos, ya verán», ha añadido en línea con Amadeo Salvo. MAG también se ha referido a los gritos desde la grada pidiendo su dimisión: "Los entiendo y es normal. Han tardado, hay que agradecerles la paciencia. No estamos dando las alegrías que queremos. No soy de salir huyendo cuando hay un problema". Por último, el director deportivo ha dejado entrever que en el mercado de invierno, además de buscar refuerzos, podrían reducir la nómina de efectivos en la plantilla, actualmente de 27.

Al final de una comparecencia que ha arrancado con más de 20 minutos de retraso, Amadeo Salvo ha protagonizado un momento de tensión cuando desde Diario de Ibiza se le ha preguntado por las cifras de asistencia a Can Misses [1.730 espectadores este lunes ante el Andorra, la más baja desde que está en Segunda División] y si preocupa en el club la desafección hacia el proyecto de una parte de la afición. «No sé por qué dices eso, si quieres te doy una lección de algo que no debes conocer. Y no es que esté enfadado. Por eso que es lunes por la noche viene menos gente, no a pesar de que es lunes a las nueve. ¿Vale? Si ves las audiencias de todos los campos de Primera y Segunda, el lunes es la asistencia más baja al terreno de juego. Segundo, el equipo está mal. Lógicamente, vienen menos. Tercero, el mes de noviembre y primeros de diciembre es la afluencia más baja que siempre ha habido en Can Misses. Y cuarto, hay una cosa que es el Mundial de fútbol, que coincide en la hora. Hay cuatro condiciones que antes de hacer esta pregunta deberías haber pensado», ha respondido el empresario valenciano.

También se le ha preguntado sobre si un hipotético descenso a Primera RFEF podría conllevar la desaparición del proyecto: «Sería una putada descender, pero en la vida no estamos solo para estar en las buenas. Cuando iniciamos el proyecto, el primer partido fue contra el Formentera B en la Liga Interpueblos», ha comentado, antes de subrayar que su convencimiento acerca de salvar la situación «no es una bravuconería».

Además, no se ha mostrado preocupado por las críticas de aficionados en las redes sociales. «Como en todas las empresas, se cometen errores, esto es un negocio con las paredes de cristal y todo es opinable y criticable, pero tenemos que seguir por este camino. No nos vamos a rendir», ha añadido.

Por último, Amadeo Salvo ha llevado a cabo una enigmática reflexión sobre la falta de poso o manera de cultivar una identidad deportiva en el club más a largo plazo, dado el baile de entrenadores que se suceden en el banquillo: «Cualquier club busca y quiere un poso y una identidad y nos gustaría que Lucas estuviera ocho temporadas más, porque significaría que ha hecho un buen trabajo esta temporada. A veces se consigue y a veces no, y a veces no se consigue no porque el club no quiera, sino porque a veces se dan circunstancias que lo hacen imposible, y no vamos a dar detalles porque somos profesionales y respetamos a los profesionales. A veces se dice, ¿pero cómo es posible que no siga? No vamos a entrar en detalles. Pero a veces se dan circunstancias que hacen tomar decisiones a los rectores de este club que a lo mejor no se pueden entender pero que no se pueden explicar». ¿Se refería a la marcha de Paco Jémez? Suyas son las conclusiones.