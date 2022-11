UD Ibiza, o reacción o drama

La UD Ibiza no está para bromas ni mucho menos para experimentos. El equipo celeste, que ya ha tocado fondo en la tabla de clasificación de LaLiga SmartBank y que encara esta 17ª jornada en calidad de colista de la Segunda División, necesita hacerse como sea este lunes en el estadio de Can Misses con n triunfo sanador en el encuentro que le va a enfrentar al FC Andorra, a partir de las 21.00 horas. Todo lo que no sea reaccionar y sumar hoy los tres puntos en casa supondrá un nuevo drama en el seno de la entidad isleña, que continúa a la búsqueda de un nuevo entrenador que se haga cargo del equipo y que sea capaz de reactivar a la plantilla de aquí al final de la temporada para hacer realidad el objetivo de la permanencia.

Mientras eso sucede, esta noche será Carlos Sánchez, secretario técnico del club, el que asumirá la responsabilidad de sentarse en el banquillo de Can Misses como entrenador en funciones y el que se encargará de dirigir a la UD Ibiza frente al FC Andorra, con el apoyo de Ñoño Méndez, segundo técnico del primer equipo. La UD Ibiza, que acumula ya ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria en la Liga, recibe a un rival crecido y en racha, que cotiza al alza y que llega a la isla ocupando la novena plaza de la clasificación con 24 puntos. Así las cosas, la intención de esta UD Ibiza de Carlos Martínez pasa por evitar a toda costa los errores mayúsculos cometidos estas semanas atrás y empezar a mostrarse de una vez por todas como un equipo verdaderamente competitivo en la categoría de Plata, en la que están obligados a dar un plus de nivel y de ambición si no quieren hundirse aún más dentro del pozo que conduce al descenso. El encuentro ante el bloque andorrano tiene que servir de punto de inflexión para todos los componentes de la UD Ibiza, ya que en la complicada situación enla que se halla es preciso un cambio de rumbo radical en la marcha del equipo en la competición, pues otra derrota en casa no haría sino incrementar las tensiones en el seno de la entidad que preside Amadeo Salvo, donde están ya al borde de un ataque de nervios en caso de continuar en la competición con la actual dinámica. Carlos Sánchez, que ayer compareció en rueda de prensa para hablar del estado del equipo en la previa del choque con el FC Andorra, señaló al respecto: «El Andorra es un rival al que hemos visto mucho. Es un equipo con un estilo bastante marcado y sabemos que le gusta mucho llevar la iniciativa. Viene con confianza y con muy buenos resultados. Y encima fuera de casa están consiguiendo ser sólidos. Tiene jugadores en un gran estado de confianza y de forma». En lo referente a la difícil ‘papeleta’ de responsabilidad a la que le ha tocado hacer frente desde el banquillo celeste, el técnico en funciones de la UD Ibiza comentó: «Hay una idea para que ellos se convenzan y lleguemos a tener esa intensidad y esa alma que se necesita para ganar a cualquier equipo en Segunda División. Hemos intentando en estos días dar al equipo pequeños matices que creemos necesarios. Estoy ilusionado de vestirme de corto y de transmitirles esa positividad y los conocimientos que pueda tener para salir adelante. Entiendo que es complicado, pero sí que le pediría a la afición un esfuerzo para que consigamos encontrar ese rendimiento a partir de un estado psicológico adecuado. Y ellos son parte fundamental de eso». Carlos Sánchez, en el banquillo de la UD Ibiza Carlos Sánchez, entrenador en funciones de la UD Ibiza estos días, será el encargado de dirigir al equipo celeste este lunes desde el banquillo de Can Misses en el partido contra el FC Andorra. El secretario técnico del club se ha hecho cargo de los entrenamientos con la plantilla a lo largo de esta semana, tras la destitución de Juan Antonio Anquela de su cargo el pasado miércoles. Es el tercer técnico que ocupa la banqueta esta temporada, tras Javier Baraja y Anquela, en espera un nuevo entrenador. r. j. d. o. eivissa Eder Sarabia: «Vamos con convicción y con seguridad para hacer un gran partido y ganar» Eder Sarabia, entrenador del FC Andorra, explicó en la previa de su visita aEivissa que ve a su equipo en «un buen momento, con las cosas muy claras y especialmente inspirado y preciso». «Vamos a ir con convicción y seguridad para hacer un gran partido y ganar. La UD Ibiza está ahora trabajando con algunas personas de la casa y tenemos un poco más de incógnita de qué pueden ser. Pero estamos preparados para cualquier plan del rival», indicó.