UD Ibiza: Anquela aparca los experimentos

La clasificación copera obtenida el pasado sábado ante el Palencia Cristo Atlético dejó algunas conclusiones para el entrenador de la UD Ibiza, Juan Antonio Anquela, quien reconoció que su equipo ganó, «pero no creció» ante un rival dos categoría inferior. El técnico jienense se mostró especialmente crítico con los menos habituales y afirmó estar «cansado» de repetir consignas que luego no ve plasmadas en el terreno de juego. Anquela dijo en sala de prensa que los futbolistas que dispuso de inicio en la Balastera no dieron el nivel y que con los cambios el equipo mejoró y dio «un salto de calidad y de identidad» que le condujo a la clasificación en la prórroga con goles de Herrera y Suleiman.

«Nosotros ponemos [a once futbolistas] y el verde te dice si tienen que seguir jugando o no. Hoy se pueden sacar muchas conclusiones, muchas positivas desde la segunda parte hasta el final», advirtió Anquela, destacando –aunque sin nombrarlos– la actuación de los Cristian Herrera, Suleiman, Kevin Appin, Ekain o David Goldar. Indicó también el preparador andaluz que hay futbolistas «que están como flanes» y que el «miedo los atenaza», por lo que parece bastante evidente que va a dejarse de experimentos y a apostar por aquellos que están ofreciendo un mejor rendimiento. De sus palabras y de la actuación del equipo titular en Palencia puede desprenderse que futbolistas ‘señalados’ como Zé Carlos, Armando Shashoua, Miguel Azeez, Miki Villar o Darío Poveda quedarán relegados al banquillo e incluso podrían verse empujados a la rampa de salida de cara al complicado mercado invernal. Después de siete jornadas ligueras sin conocer la victoria, la UD Ibiza visita mañana sin margen de error a un teórico rival directo por la permanencia como el recién ascendido Villarreal B (Mini Estadi, 14 horas). Anquela, que la semana que viene cumplirá un mes al frente del conjunto celeste, todavía no ha dado con la tecla pero empieza a tener claro quiénes no están a la altura de las circunstancias, con el equipo en descenso a cuatro puntos de la permanencia. Así, entre los futbolistas llamados a tirar del carro y que podrían saltar mañana de inicio se encuentran Fuzato o Germán; Fran Grima, Goldar, Juan Ibiza, Gonzalo Escobar; Isma Ruiz, Pape Diop, Kevin Appin, Cristian Herrera, Suleiman y Sergio Castel. Otros como Nolito, Ekain, Bogusz, Iván Morante, Martín o Coke también estarían en esa terna de candidatos a un once titular que podrían empezar a definirse más claramente a partir de mañana en Villarreal.