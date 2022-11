Anquela, técnico de la UD Ibiza: "Vamos a Palencia con el mejor equipo que tenemos para este partido. Sin ninguna excusa"

Juan Antonio Anquela ha valorado la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que enfrentará mañana a la UD Ibiza con el Palencio Cristo Atlético en el estadio Nueva Balastera (20 horas), como una oportunidad para romper la dinámica liguera con una victoria que marque un punto de inflexión.

Anquela ha asegura que la plantilla ha «trabajado bien durante la semana» y que «la gente está predispuesta» a dar un salto competitivo ante el conjunto de Segunda RFEF. Sobre si la eliminatoria puede suponer un «marrón» para el equipo, habida cuenta de su delicada situación en LaLiga SmartBank, afirma que le «duele mucho que se diga sobre la Copa», recordando que «al Ibiza lo ha hecho grande» y que a él mismo le «ha dado mucho», en referencia al 'Alcorconazo' del año 2009, cuando el Alcorcón que dirigía el jienense en Segunda B se cargó al Real Madrid de Pellegrini con una sonora goleada por 4-0.

«La copa es muy bonita, algunos tenemos que darle muchas gracias a esta competición», ha agregado Anquela, para quien es «importantísimo sacar adelante» el partido ante el Palencia ya que recuerda que están «carentes en muchas cosas y sobre todo de victorias, que ayudan a afianzarte y a convencerte de que las cosas se pueden hacer bien». «Vamos con el mejor equipo que tenemos para este partido. Sin ninguna excusa. Si no somos capaces de competir, los problemas aumentarán», ha puntualizado.

Sobre el conjunto palentino, destacó que solo ha recibido tres goles en su grupo de Segunda RFEF y que «tienen un buen trabajo detrás». «En el fútbol actual cualquiera te pinta la cara. Ahora mismo no somos nadie y tenemos que hacernos respetar. No vas a ganar con la camiseta. Será un partido dificilísimo y tocará ir a pelear a muerte. Hoy puede haber dudas, pero mañana no. Vamos a competir cueste lo que cueste y vamos a mirar al rival a la cara, con todo el respeto. Hay que respetar unos valores y no tirar la historia de este club», ha argumentado.

Sobre la Liga, el técnico de la UD Ibiza ha advertido de que el «futuro está negro» y que sus futbolistas deben entender «el terreno por el que están pisando», ya que «en Segunda no se regala nada». Aún así, ha asegurado estar «convencido» de que van a conseguir escapar de los puestos de descenso. «La gente se viene abajo cuando no consigues sacar adelante un partido como el del Mirandés, pero hay que pensar en el siguiente y apechugar con lo hecho. Si los futbolistas estuvieran igual de convencidos que yo, estaríamos más tranquilos», ha añadido un Anquela que considera que «el camino» para sacarlo adelante es «el del convencimiento».

Por último, Anquela ha reconocido que más allá de intentar imprimir carácter e intensidad a sus futbolistas, también pretende que el equipo «toque y tenga el balón», pero ha subrayado que lo importante ahora es jugar «con las ideas claras» y «conseguir triunfos». «Lo demás, no vale. Si tú no ganas, la cabeza se mete en un bucle negativo y es imposible sacarlo», ha concluido.