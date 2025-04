Espejo Público, contra Tamara Falcó y lo que dijo en El Hormiguero: "Es una aberración"

Todo comenzó la semana pasada, cuando una revista española publicaba unas fotos de la princesa Leonor en bikini. Estas imágenes coparon las tertulias televisivas y los artículos en prenda.

Como no podía ser de otra forma, Tamara Falcó también quiso opinar sobre las fotografías, y lo hizo en el programa en el que colabora: El Hormiguero. “¿Por qué tienen derecho a rentabilizar fotos sin pagar los derechos de imagen las revistas?”, dijo la hija de Isabel Preysler, añadiendo: “Una cosa es sacar una foto... y otra cosa es la vida personal. A la gente que no tiene una vida pública la sacan con cuadraditos. ¿Se puede acosar a la gente por la calle?”. También consideraba que con esas imágenes a la princesa se la estaba "cosificando".

Estas declaraciones de la marquesa de Griñón no pasaron desapercibidas y fue en el programa Espejo Público donde la abogada Montse Suárez, que cada mañana colabora en el magacín de Antena 3, las criticó.

Respecto a la pregunta que lanzaba al aire Tamara Falcó sobre por qué los famosos no podían rentabilizar las fotografía que les sacan los paparazzi, la abogada explica: "Estamos en la playa, es un espacio público, es una imagen pública, y hay un interés general. ¿Afecta a su derecho a su intimidad? No le afecta porque, a mi juicio, la portada no tiene un trato degradante. Es preciosa, no tiene tampoco una finalidad de sensacionalista. Otra cosa es el debate... Hay sentencias para aburrir sobre ello".

Pero lo más duro que dijo la letrada sobre la opinión de la hija de Isabel Preysler vino después: "Según la propiedad intelectual, Tamara acaba de decir una aberración jurídica de escándalo. Pero, no solo ha dicho eso, es que yo le preguntaría si se ha autocosificado cuando se hizo esa portada que estaba pactada, que no era un robado”, señaló mientras mostraba una portada que Falcó protagonizó.

"También le preguntaría hasta qué punto ella tiene que dar o entregar carnés de qué es una portada interés o de cuándo una información es innecesaria, yo diría que innecesario es tenerla que escuchar”, dijo duramente Montse Suárez, “podría seguir pero no quisiera faltarle el respeto”.