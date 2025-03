Kiko Jiménez anuncia oficialmente que se cambia de nombre tras la demanda por maltrato de la hija de Rocío Jurado: "Llevaba tiempo queriendo cambiarlo"

Kiko Jiménez ha conseguido un objetivo del que llevaba mucho tiempo detrás.

El novio de Sofía Suescun

y exconcursante de 'Supervivientes' ha comunicado una noticia muy esperada y que supone un cambio para él en sus redes. El colaborador de 'Fiesta' se ha alegrado por este logro después de los tensos momentos que él y Sofía Han vivido tras su grave

conflicto familiar con Maite Galdeano.

El influencer de 32 años está cumpliendo poco a poco muchos de los retos que se había propuesto. Y, por pequeño que sea lo alcanzado, después de lo que él y

Sofía Suescun

han pasado, ambos lo están celebrando al máximo. De ahí que hayamos visto recientemente al exconcursante de 'Supervivientes' hacerse un nuevo tatuaje por su chica, disfrutar del coche que esta se ha comprado y de cómo aprovechan cada momento en su casa desde que están solos para entrenar o regalar momentos de complicidad a sus seguidores. En este marco casi perfecto para ellos, ha llegado otra noticia a Kiko Jiménez que le ha alegrado porque era algo muy deseado por él. A través de sus redes, el colaborador de 'Fiesta' ha anunciado que ya no aparece como @kikokiko en su perfil oficial de Instagram. Un cambio que estaba intentando conseguir desde hace mucho tiempo y que por fin ha logrado y que se ajusta más a cómo es él ahora y cómo quiere que le identifiquen en público.

"Llevaba tiempo intentando cambiar mi nombre antiguo (kikokiko) y era imposible", ha reconocido, aunque a partir de mensaje que ha enviado a un Strategic Partner de Instagram ha conseguido lo que tanto esperaba. "Ayer le escribí a Daniel Chalmeta y en cuestión de horas me lo ha cambiado", ha contado agradecido Kiko Jiménez. El nombre que ha escogido Kiko Jiménez que ahora en su usuario en este perfil social es el de @kikojimenez. Algo que ha celebrado junto con sus más de 550 mil seguidores que ya han visto este esperado cambio.

Demanda por maltrato psicológico

Según las últimas informaciones,

Gloria Camila

habría puesto una demanda por maltrato psicológico contra una de sus expareja, en este caso Kiko Jiménez, actual novio de Sofía Suescun.

"Durante tres años lo he estado pasando mal porque esta persona ha estado todos los días en plató poniéndome a mí a parir y despotricando de mi familia. Yo, por culpa de este señor, he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos y he tenido que hacer muchas cosas que jamás he contado", expresaba la joven sobre la relación que mantuvo. Gloria Camila estuvo con el modelo andaluz durante cinco años, de 2014 a 2019, terminando la relación de forma abrupta y con los rumores de infidelidad en el aire. Precisamente, fue al poco tiempo que Jiménez anunciaba su nueva relación con Sofía Suescun. Por el momento, el joven no se ha pronunciado ni ha declarado al respecto, aunque tendrá que verse en los juzgados con la hija de Ortega Cano.