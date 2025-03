La carta de despedida de Tony Spina a Marta Peñate: "A partir de ahora, vida normal"

Los últimos días de

Marta Peñate

y

Tony Spina

no están siendo los más felices de su vida. Recientemente, la ganadora de Supervivientes All Stars comunicó que había perdido de nuevo al bebé que estaba esperando. No es la primera vez que le ocurre y pese a lo trágico de la noticia, ha querido mirar el lado positivo y asegura que ha sido un cierto alivio ya que no ha salido adelante, sabe que se puede quedar embarazada.

Hasta el momento, la única que había hablado al respecto de la situación había sido la canaria, mientras que su pareja, Tony Spina ha preferido mantenerse al margen de cara a la exposición pública sin querer comentar nada. Sus primeras palabras han sido pasados ya unos días y después de confirmar que la intervención a la que se tuvo que someter Peñate ha sido un éxito.

En sus historias, el extronista de Mujeres y hombres y viceversa, explicó los motivos por los que ha estado más ausente en redes durante estos días. "Os habéis dado cuenta de que he estado un tiempo desaparecido, pero no tenía ganas de poner nada. Ya lo sabéis, Marta ha ido contando todo por sus redes, pero bueno... ya estoy animado, ya estoy bien. A partir de ahora, vida normal. Volveré a estar presente en Instagram", anunció.

Un mensaje que se ha tomado como una despedida al que iba a ser su futuro hijo y que la propia Marta Peñate ha querido agradecer contestando al mensaje de su pareja. "Qué suerte es tener una madre y un novio que se quieran tanto", añadía la ganadora de Superviventes All Stars. A las pocas horas, Spina volvía a compartir una publicación en la que complicaba una serie de vídeos junto a Marta Peñate.

Un mensaje que vuelve a demostrar el amor que se tienen y el empeño que tienen ambos en lograr ser padres, un sueño que están seguro de que van a terminar cumpliendo. "Hoy es el cumpleaños del amor de mi vida. De pequeño soñaba en tener un amor para siempre y contigo lo he encontrado. Sigamos cumpliendo muchísimos más años juntos y escribamos juntos este libro llamado vida cogidos de la mano. Felices 34, mi amor. Te amo", expresaba con cariño Spina.

"Oiiii, por favor, por toda la vida caminando juntos de la mano", era la respuesta de Marta Peñate. Ambos llevan saliendo más de cuatro años en los que han demostrado ser una de las parejas más sólidas del mundo televisivo. Pese a que han pasado por muchas cosas en estos años, son pocos los rumores que han salido sobre su separación.