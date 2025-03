Ana Herminia anuncia su separación de Ángel Cristo Jr tras pocos meses casados: "Quiero anunciaros..."

El próximo jueves 2 de enero comienza en Telecinco

la tercera edición de 'GH DÚO'

y ya hay ocho concursantes confirmados: Marieta,

Ana Herminia Illas,

José María Almoguera, Maica Benedicto, Aurah Ruiz, Jeimy Báez, Jaiver Mouzo y Vanessa Bouza. Para la mujer de Ángel Cristo,

el hijo de Carmen Borrego

y la exnovia de Carlo Costanzia este será su primer reality y están deseando que se les conozca más gracias a la convivencia 24 horas.

La nuera de Bárbara Rey llega con ganas de mostrarse tal y cómo es a la casa de Guadalix, donde participaran por parejas y que acoge a los nuevos concursantes a partir de enero.

"Quiero anunciaros que soy concursante oficial de 'GH DÚO', estoy muy emocionada de poder compartir con vosotros 24 horas, nos vemos muy pronto", han sido las primeras palabras de Ana Herminia, la que en enero llegará a Guadalix para darlo todo en el programa. Por lo que pasará un tiempo alejada de su marido, Ángel Cristo Jr, con el que contrajo matrimonio hace tan solo unos meses.

Así vivió Ángel Cristo la entrevista a Bárbara Rey en '¡De viernes!'

El pasado lunes

Bárbara Rey

se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' en el tercer especial del programa sobre la vida de la vedette. En una entrevista que en algunos momentos fue tensa incluyendo enfrentamientos con determinados colaboradores, la artista contó por primera vez en directo su versión de lo ocurrido durante décadas con el rey emérito.

Bárbara contestó una a una a las preguntas de los colaboradores y lanzó algún que otro dardo hacia su hijo, Ángel Cristo Junior. Las cámaras de '¡De viernes!' captaron en exclusiva precisamente la reacción de Ángel a las declaraciones de su madre. En la soledad de una sala, Ángel Cristo visualizaba atónito las palabras de su madre: "Por todo lo que he hecho y me he arriesgado merezco que mi madre diga de una vez la verdad, pero viendo cómo empieza la entrevista creo que va a seguir mintiendo. Os está engañando, hay cosas que han salido en audios y con las que se contradice, ¿por qué dice que el rey no le avisó el 23-F? porque no quiere dejar con el culo al aire al rey con el tema del golpe de estado (...) Tanto el rey como mi madre en ese momento son dos personas adultas que saben perfectamente lo que están haciendo, si ella cuenta la verdad de lo que hizo podría acabar incluso en la cárcel, si sigue contando mentiras y dando pena puede que se salve".

