Adiós a Jessica Bueno tras la acusación del padre de sus hijos: un patrimonio que superará los 700 millones en 2025

Jessica Bueno

ha denunciado que su exmarido,

Jota Peleteiro, "no tiene dinero" para pagar la pensión de sus hijos. Cansada y tras vivir uno de los años más complicados de su vida, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se animaba a contar toda la verdad sobre su divorcio con el exfutbolista, que ahora es empresario, y ha montado un auténtico imperio, con cinco empresas en activo y un patrimonio que superará los 700 millones en 2025, informan desde

Outdoor

.

El gallego decidió 'colgar las botas' porque había dejado de disfrutar jugando al fútbol. Renunciar a sus contratos millonarios fue una decisión arriesgada, sin embargo, gracias al gran "proyecto" que tenía en mente ha conseguido levantar un negocio que no deja de generar ganancias.

Groinn es el proyecto más ambicioso de José Ignacio Peleteiro Ramallo, quien en el Registro Mercantil aparece como Administrador Único de varias empresas más. Esta, en concreto, fue lanzada en septiembre de 2023, mientras Jessica Bueno participaba en 'Gran Hermano VIP'. Fue a partir de ese momento cuando, según su exmujer, empezó a desentenderse de la manutención de sus hijos Jota y Alejandro.

Además de Gro In Desarrollos SL., el de A Pobra do Caramiñal también aparece como administrador de Rammalloc Sports SL., Ramalloc Innovation Corporation SL., King Jota Galicia SL. y 194 Management SL.

Mientras ella se veía obligada a renunciar a la empresa que fundó junto a su amiga y compañera de universidad por no poder continuar invirtiendo dinero en ella, Jota Peleteiro comenzaba a despegar con su visionario negocio con el que está revolucionando el sector agrario a través de un dispositivo que utiliza la inteligencia artificial para optimizar los recursos. "Fue muy complicado al principio. Invertimos mucho dinero sin saber si iba a funcionar al ser una idea completamente novedosa. Me siento muy orgulloso porque mucha gente me decía 'esto es una locura'", decía el pasado mes de enero The Athletic, de The New York Times.

En aquel momento, tal y como él mismo reconoció, "el valor de la empresa ahora es diez veces mayor que el dinero que invertí". Es decir, a principios de año, que fue cuando concedió esta entrevista, su empresa tenía un valor de unos 4 millones de euros. A lo largo de este 2024 y tras cerrar múltiples acuerdos internacionales, su valor en el mercado ha continuado creciendo.