El grito de auxilio de Ana María Aldón tras dejar la televisión: "Me despierto a las cuatro de la mañana, estoy desesperada"

Ana María Aldón

no pasa por su mejor momento, a pesar de que mantiene sus planes de casarse el próximo año: "No tenemos una relación tan fuerte y tan cercana últimamente".

La diseñadora ha desaparecido de la vida pública desde hace una larga temporada. Atrás parecen haber quedado los tiempos en los que la de San Lúcar colaboraba en algunos de los programas de Telecinco o participaba en conocidos realities de la cadena como Supervivientes o GH Dúo hace justo un año.

Sin embargo, la exmujer de José Ortega Cano hace meses que desapareció de la primera línea mediática y parece haberse centrado en su faceta como diseñadora, una cara que suele compartir principalmente a través de redes sociales.

Precisamente a través de Instagram, la exconcusante de Supervivientes ha lanzado un inesperado mensaje a sus seguidores. Y es que tras meses de silencio, la diseñadora se ha pronunciado sobre sus planes de futuro entre los que está tanto la mudanza a un nuevo domicilio como del local en el que ha montado su negocio de moda. "Estamos hasta arriba", confesaba la de Sanlucar a través de stories. Pero parece que el nuevo año no ha arrancado demasiado bien para la ex de Ortega Cano y así lo confesaba en un vídeo donde intentaba quitar hierro al asunto e incluso hacía una "peineta" a sus haters. "Estoy hasta arriba, es el cambio de casa, de local, el wifi, se me ha roto la caldera, la puerta. Me levanto a las cuatro de la mañana para intentar solucionar problemas, no puedo más estoy desesperada", confesaba.

Contundente mensaje

Ana María Aldón no parece tener muchas ganas de volver a la primera línea televisiva. Desde hace casi un año, la que fuera mujer de José Ortega Cano decidía apartar su carrera televisiva y centrarse en su faceta de diseñadora. Sin embargo, otro de los frentes abiertos sobre los que no ha vuelto a soltar prenda es sobre su futura boda con su novio Eladio. A pesar de tener claro que quería pasar por el altar en este año, parece que el enlace no tiene aún ni fecha de celebración ni ningún preparativo en marcha. De hecho, la exsuperviviente no se ha vuelto a pronunciar sobre nada relacionado con este tema.