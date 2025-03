Fallece el querido miembro de La que se avecina, donde trabajó 14 temporadas

La última temporada de 'La que se avecina' ha traído consigo la despedida de un personaje histórico en la serie: Vicente Maroto. El personaje interpretado por Ricardo Arroyo se despedía para siempre de los espectadores, y los guionistas escribieron para él un final a sus medida: su cuerpo era incinerado y las cenizas eran esparcidas por Amador Rivas en el campo del Atlético de Madrid.

Vicente Maroto es uno de los personajes más queridos en 'La que se avecina', donde ha trabajado durante 14 temporadas. Su humor y la excelente interpretación de Arroyo harán difícil su despedida por parte de los fans de la serie. El personaje ha aportado gran cantidad de momentos graciosos y entrañables que le permitieron conectar con millones de espectadores.

El éxito de La que se avecina

La que se avecina ha sido labrarse un camino de éxito durantes sus 17 años de exitencia. Una labor que hace un tiempo defendía su creador ,

Alberto Caballero en redes sociales.

"Después de 17 años, ¿no os parece un regalo seguir teniendo en la serie a Jordi, Nathalie, Pablo, Eva, Nacho, Luis, Miren, Loles, Carlos, Petra, Macarena, María…? A mí sí", empezó señalando el director, que asegura estar un poco cansado de los comentarios de siempre. "Los actores/personajes que no están, salvo rarísimas excepciones es porque así lo han decidido ellos, o bien por cuestiones de salud. Como sabéis, Hay actores muy queridos que desgraciadamente han sufrido enfermedades graves. Ojalá se recuperen y los podamos tener de vuelta", continuaba diciendo, en una clara referencia a la ausencia de José Luis Gil, baja en la serie por una enfermedad.

También ha salido a defenderse sobre esos seguidores que siguen comparando LQSA con 'Aquí no hay quién viva', serie que marcó una época a principios de los 2000 y que también fue creada por Caballero junto a su hermana, Laura Caballero. "A los nostálgicos de ANHQV empeñados en compararlas: disfrutad de ANHQV, que estaba muy bien y ha envejecido con dignidad. Si no os gusta, no veáis LQSA. Pero no sé por qué me da la sensación de que seguís viéndola... u opináis sin conocimiento de causa". "Los actores/personajes que no están, salvo rarísimas excepciones es porque así lo han decidido ellos, o bien por cuestiones de salud. Como sabéis, Hay actores muy queridos que desgraciadamente han sufrido enfermedades graves. Ojalá se recuperen y los podamos tener de vuelta", continuaba diciendo, en una clara referencia a la ausencia de José Luis Gil, baja en la serie por una enfermedad.

También ha salido a defenderse sobre esos seguidores que siguen comparando LQSA con 'Aquí no hay quién viva', serie que marcó una época a principios de los 2000 y que también fue creada por Caballero junto a su hermana, Laura Caballero. "A los nostálgicos de ANHQV empeñados en compararlas: disfrutad de ANHQV, que estaba muy bien y ha envejecido con dignidad. Si no os gusta, no veáis LQSA. Pero no sé por qué me da la sensación de que seguís viéndola... u opináis sin conocimiento de causa". "Luego están los que dicen que la serie es una mierda, que está acabada y que deberíamos terminarla. ¿Sabéis a qué me suena? Al año 2007 cuando arrancamos. Las primeras temporadas eran una basura y ahora resulta que eran las buenas. Sorpresas de la vida", sentenciaba Caballero que también quiso dejar un mensaje muy sorprendente. "Más pronto que tarde os contaremos qué va a ser de nosotros", mencionaba, dejando una puerta abierta a más temporadas.