Un descubrimiento de película: encuentran una reserva de agua dulce en la corteza terrestre desde hace seis millones de años

Nuestro planeta tierra lleva nada más y nada menos que 4.600 millones de años a sus espaldas. En todo ese tiempo a nuestra actualidad,

la tierra

ha vivido un montón de sucesos, descubrimientos, seres... de todo. Lo curioso e impactante de todo esto, es que a pesar de los años, aún hay cosas que no se han descubierto y que siguen atrapadas sin ser descubiertas por el ser humano. Y es aunque parezca que somos muchos en el planeta, la realidad es completamente diferente a lo que podemos pensar.

Como el caso que tenemos hoy, donde un estudio llevado a cabo por Lorenzo Lipparini y Aarón Micallef, de la Universidad de Malta, Damiano Chiacchieri, de la Universidad de Roma, y Roberto Bencini, de la Universidad de Bolinia, han descubierto algo que les ha impactado. Se trata de nada más y nada menos que una reserva de agua dulce en Sicilia, concretamente en la formación Gela, situada en el sur de la isla. El estudio ha explicado que hace 6 millones de años todo el mar Mediterráneo atravesó un período de aislamiento del océano global: la crisis de salinidad mesiniana.

Como consecuencia de esto, el nivel del mar cayó unos 2.400 metros por debajo de los niveles actuales en algunas partes del Mediterráneo. Si nos ponemos a pensar, no me quiero ni imaginar todo lo que hay pero que aún no ha sido descubierto por nadie, nunca se sabe si saldrá o no a la luz.