Ana María Aldón cuestiona la paternidad de Ortega Cano: "De nuevo con un hijo en brazos y sola"

Después de una etapa laboral que ha sido muy intensa para ella y de verla en el programa 'Fiesta' cada fin de semana,

Ana María Aldón,

exmujer de

José Ortega Cano e

stá viviendo ahora un momento muy distinto al que ha tenido hasta ahora. Lejos de las cámaras y centrada en su marca propia y tienda online, la diseñadora ha respondido a la prensa sobre los últimos rumores que apuntan a que está viviendo problemas económicos. Tras haberse defendido en más de una ocasión e indicar que "nadie me regala nada", por aquellos que decían que pagaba su casa con el dinero mensualmente que recibía del torero tras su separación, Ana María Aldón ha vuelto a aclarar cuál es su situación económica y ha negado que esté pasando apuros por no estar en la televisión.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha sido muy clara con respecto a este tema del que ya ha hablado anteriormente. Ana María Aldón no tiene problemas económicos, tal como se ha publicado. "No tengo un gran imperio, pero a mí no me falta lo mío. He sido bastante independiente económicamente y soy una persona que lo que he ido trabajando no lo he ido tirando", ha explicado.

"Tampoco he sido de grandes viajes, de grandes lujos. Yo pago mi hipoteca como todo el mundo y estoy al corriente de todos los pagos. No sé a qué viene que se puedan inventar esto. Yo estoy curada de espanto", ha recalcado a los periodistas que le han preguntado por su economía. Ana María Aldón es, sin lugar a dudas, una auténtica trabajadora. Viajes a Madrid para participar en los programas en los que colabora, gestiona su propia tienda y marca de moda... De hecho, en su cuenta oficial de Instagram, promociona todos sus vestidos. "En anamariaaldon.com celebramos la belleza de todas las mujeres y su poder para inspirar y transformar el mundo. Gracias por permitirme ser tu guía en este viaje hacia la autenticidad y la individualidad, donde cada pieza te ayudará a expresar tu personalidad y a destacar entre la multitud. ¡Gracias de todo corazón por unirte a mí en esta emocionante aventura!".

Algo que ha llamado la atención de muchos seguidores que ahora, la ex de Ortega Cano aparece en todos sus vídeos con el número de teléfono de Whatsapp a la vista para realizar pedidos, por lo que algunos usuarios sospechan de que las cosas no le van tan bien como aparenta en el aspecto comercial.

Paternidad Ortega Cano

Durante su participación en Gran Hermano, Aldón se enfrentaba a su curva de la vida en 'GH DÚO', una dinámica en la que podría expresar los altibajos de toda su vida. La concursante se ha sincerado sobre los momentos más importantes de la misma, tanto los buenos como los malos. Ana María no ha podido evitar emocionarse al recordarlos. Allí habló de sus matrimonios y recordaba lo complicado que fue para ella la puesta en duda sobre la paternidad de su segundo hijo. La concursante ha contado que esa fue la otra ocasión en la que pensó que no merecía la pena vivir.

Pero Ana María Aldón se encuentra ahora en un momento muy bonito de su vida."Me vi de nuevo con un hijo en brazos y sola. Yo me sentía poca cosa. Otra persona que estuvo en su vida se quedó ahí y, por todos sabido, lo de 'La mujer de mi vida'. Yo tenía el derecho de tener el hombre de mi vida que me valorase a mí sin mirar el pasado. En estos últimos meses he encontrado a una persona que me ha devuelto la vida", sentenciaba sobre Eladio, su futuro marido.