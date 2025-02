Adiós a Belén Esteban tras la multa 600.000 euros en el juicio: "Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio..."

Alejado del foco mediático desde que perdió el juicio contra

Belén Esteban

en 2018 y fue condenado a pagar 600.000 euros a la 'princesa del pueblo'

, Toño Sanchís

reaparecía hace unas semanas ante las cámaras y, sin pelos en la lengua, y se acordaba de la que durante años fue su representada lanzándole un demoledor dardo por el complicado momento que atravesaba la cexolaboradora desde el final de 'Sálvame'.

"Paso. Pasa palabra" aformaba rotundo Toño cuando las cámaras de Europa Press le preguntaban por Belén, a la que le dedicaba una durísima sentencia: "Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. No hay que alegrarse nunca del mal ajeno, mira luego como te vuelve. Yo le deseo mucho trabajo a todo el mundo, siempre, a todo el mundo. No como a mí que no me lo deseaban" aseguraba sin nombrar a La Patrona, pero dejando claro que toda relación con ella está completamente rota.

Sobre cómo se encuentra tras haber tocado fondo por su derrota en los juzgados frente a 'la'

Esteban

, su exmanager confesaba que "estoy tranquilo, muy contento de lo que estoy haciendo ahora mismo y bien. Estoy en otra fase, dentro de lo audiovisual, ahora estoy produciendo teleseries y muy bien".

"Creo que no hay que resetear las cosas, hay que resetearse la cabeza, las cosas tienen que estar ahí y saber hacia dónde vas, lo que quieres y en ese sentido lo tengo muy claro, estoy bien. Hay cosas que no se olvidan, no es tan fácil olvidar, pero se apartan, porque el día a día tiene que seguir" añadía, reconociendo que aunque en su día lo pasó muy mal, "ahora estoy en otro modo totalmente distinto y muy bien, contento y trabajando. Dándolo todo".

Por su parte, Belén Esteban continúa con su trabajo en Ni que fuéramos shhh y con sus empresas. Ha tenido apareciiones en TVe, como en el exitoso La Revuelta y se muestra feliz por la llegad aal mundo de la bebé de su gran amiga Anabel Pantoja. "Es una muñeca", decía con cariño. Según ha explicado, el parto fue rápido pero intenso. Anabel empezó a sentir contracciones el viernes por la noche y, tras una madrugada de espera, ingresó en el hospital rodeada de su familia y acompañada de su pareja, David. "Ella ingresó de pie, arreglando los papeles con David. Las contracciones fueron largas, pero el parto, rápido. La niña nació sobre las 9:50 de la mañana", detallaba Belén, quien estuvo en contacto permanente con la pareja desde la distancia.