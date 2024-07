Preocupación por el estado Borjamina, de los Mozos de Arousa, tras lo ocurrido: "Pasa algo entre vosotros"

Tras varios días rondando la barrera de los 2.100.000 euros, Ion Aramendi no ha querido repetirlo más y solo les ha recordado que con o sin eslabón misterioso, podían sumar un nuevo hito a su ya histórico

paso por ‘Reacción en cadena’.

Tan tranquilos como de costumbre, los Mozos se han enfrentado a la última palabra de una complicada última cadena con 4.219€ en juego. Se han quedado un poco paralizados al saber que era una palabra relacionada con función, que comenzaba por TA y terminaba en E, pero no han tirado la toalla.

Los concursantes gallegos han ido probando opciones poquito a poquito hasta que

Bruno

ha soltado un “tangente, una función tangente en matemáticas”. Raúl ha puesto cara de susto, pero a Borjamina le ha recordado sus tiempos de escuela y la seguridad de su compañero le ha convencido.

Bruno se ha mostrado convencido de estar en lo cierto y los hermanos han decidido jugárselo todo sin comprar el eslabón misterioso. Y han hecho muy bien porque era la respuesta correcta y por fin, han superado una nueva barrera. Los

Mozos de Arousa

ya llevan ganados 2.103.644 euros.

Más de un año en antena

Los Mozos de Arousa ya forman parte de la historia de los concursos de la televisión, han alcanzado un bote millonario y se acercan a la asombrosa cifra que logró Rafá en Pasapapalabra de 2,2 millones de euros,. Sin embargo, el público comienz a anotar el cansancio de la presión de estar tantos días invictos y al pie del cañón.

"Qué le pasa a Borjamina??? Está demasiado serio, incluso los tres a la vez... al adivinar hoy sin usar la última palabra, los 4000 y pico euros... ni se han abrazado, ni casi han gesticulado.... Tengo la sensación de que esto ya les está pesando... tanto tiempo en el programa. Y personalmente he ee decir que aunque me encantan estos chicos la verdad es que ya apetece ver caras nuevas y tener la intriga de qué equipo va pasando a la final... porque así vamos perdiendo un poquito la gracia del programa Pero repito me encantan estos chicos, así que si pasa algo entre vosotros tres, arreglarlo y ánimo que sois un buen equipo!!!".

Borjamina

es el “mozo” que suele situarse en el medio de la terna. A pesar de que en su DNI figura como Borja, el gallego decidió tomar el mote con el que le conocen todos en el pueblo como apodo de guerra: “El nombre viene por una perra que tuvimos en la familia, una perra mascota. Estuvo con nosotros 17 años y en el colegio me conocían así, como Borjamina". A sus 30 años, el portavoz del grupo se dedicaba a aspectos vinculados con la formación antes de participar en el programa. Estudió la carrera de Administración y Dirección de Empresas en Málaga, pero en 2017 volvió a su pueblo natal y, tras trabajar en un hotel, comenzó a gestionar cursos de intercambio por Europa.

También ejerce de DJ y es prácticamente un “profesional” de los concursos televisivos ya que antes de recalar en ‘Reacción en Cadena’ ya había participado en varios programas de televisión.