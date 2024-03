Cambios en la paternidad de Bertín Osborne: Gabriela Guillén se sincera sobre otro conocido empresario

A pocos días de salir de cuentas, y coincidiendo con sus últimas visitas al hospital para comprobar que su bebé está bien tras haber sufrido contracciones estos días, Gabriela Guillén está

de nuevo en el punto de mira

por las informaciones que aseguran que José Luis López 'El Turronero' -amigo tanto de Bertín Osborne como de ella, y señalado como el 'medidador' entre ambos desde su ruptura- le habría dado la espalda.

Según el programa 'Y ahora Sonsoles', la fisioterapeuta habría pedido al empresario de Ubrique que fuese el padrino de su hijo pero él, quizás por lealtad al cantante, y para no 'estar en medio y verse en una posición violenta' habría rechazado esta invitación.

Algo que Gabriela no ha tardado en desmentir. Mientras se asegura que la conversación con 'El Turronero' sobre ser el padrino del bebé surgió en presencia de Bertín poco después de enterarse de que estaba embarazada, la paraguaya ha negado la mayor y ha asegurado que dicha información "no es verdad". "Él está en una situación un poco complicada de explicar. No lo voy a decir porque es algo muy íntimo" ha reconcido refiriéndose al empresario, sin aclarar si es cierto que le pidió que apadrinase a su primer hijo y él se negó.

Menos hablador se ha mostrado Bertín Osborne, que ha regresado a Madrid después de varios meses sin pisar la ciudad en la que reside Gabriela para promocionar sus nuevos proyectos en 'El Hormiguero' y, dejando claro que no quiere saber nada de la prensa, ha hecho oídos sordos a las preguntas sobre la negativa de 'El Turronero' a ser el padrino de su futuro hijo por 'lealtad' a él.

Muy serio, el artista tampoco ha revelado si ha felicitado a la fisioterapeuta, que este miércoles cumplió 37 años y que, como ella misma confesó ante las cámaras de Europa Press a media tarde, no había recibido ningún mensaje ni llamada de Bertín.

El nuevo negocio de Bertín

Bertín Osborne se ha sentado este miércoles en 'El Hormiguero' y lejos de hablar de la complicada situación personal por la que está atravesando desde que se hizo público el embarazo de Gabriela Guillén, el artista ha presentando su último proyecto musical, un villancico que ha cantado en directo.

Además, también ha aprovechado para promocionar su fragancia 'Silencio' y le ha comentado a Pablo Motos que está funcionando muy bien porque "en dos semanas que ha salido, está siendo número uno en ventas".

Hablando precisamente de todos esos productos gourmet que tiene en el mercado el presentador, Pablo le comentaba que le encantaría ver próximamente en el mercado 'los huevos Bertín' y él ha contestado muy seguro: "Ya vamos a sacarlos".

Casualidad o coincidencia, pero parece que los deseos del presentador de Antena Tres se van a hacer realidad... además, le daba un consejo de cómo podría promocionarlos: "Tengo el eslogan, 'los que caducan más tarde'", a lo que Bertín añadía: "Son como los de avestruz".

El cantante ha desvelado que ha vuelto a comprar la empresa que vendió en su día de sus productos gourmet, una adquisición que ha hecho recientemente con su amigo 'El Turronero', y ha anunciado que a partir del próximo año saldrán a la venta los huevos que llevarán su nombre. De hecho, ha quedado con los trabajadores de 'El Hormiguero' en enviarles una cesta con productos de su marca.