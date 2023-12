Fran Rivera se sentaba este viernes por primera vez en el plató de '¡De viernes!' y era entrevistado en directo tras las declaraciones que se emitieron la semana pasada hablando de su familia. Sin pelos en la lengua y de lo más sincero, el torero matizó todas sus palabras y dejó claro muchos temas que se han tratado a lo largo de la semana.

En cuanto a por qué ha decidido sentarse ahora a hablar, Fran confesaba que "no le he dado muchas vueltas porque si lo pienso no estaría aquí" pero como "se ha hablado tanto de mí que cuando yo he entrado alguna vez en un programa siempre ha sido para defenderme, siempre se habla de mí mal, la imagen que hay de mí es terrible".

Decidido a limpiar su imagen y, sobre todo, a contar la verdad, Fran se planteo: "¿Por qué no contar lo que yo he sentido a lo largo de mi vida? Yo no me meto con nadie, solo con la innombrable" dejaba claro, refiriéndose a Isabel Pantoja.

Sin querer meterse en una guerra con su hermano Julián, el diestro desvelaba que es verdad que "el peor momento de mi madre quien más lo vivió fue Julián" porque "mi madre a mí me quería proteger y muchas cosas no me llegaban, ella sabía que yo me ponía delante de un toro" y no quería que eso le afectase en su carrera profesional.

Sin embargo, "ahora pienso que yo a lo mejor la podría haber ayudado un poco más, me ocupé de preocuparme de mí porque yo toreaba cada día, es verdad que el que estuvo ahí fue Julián, nunca lo he negado".

Fran llegó a asegurar que "Julián me da mucha pena, pero en el fondo él juega con que sabe que yo no voy a dar ciertas informaciones sobre cifras, yo le he ayudado mucho económicamente siempre que he podido" también reconoció que "Julián es un tío muy válido", pero que "tiene un problema muy gordo y es que él cuida de su padre y no al revés, es un tío muy bueno pero ha tomado decisiones muy malas".

Sobre la delicada situación que vivieron con su madre, Fran aseguraba que "yo no he probado la droga en mi vida, y eso es gracias a mi madre". Tanto es así que "a mí se me pueden achacar muchas cosas, y la mayoría serán verdad, pero jamás he probado ni los porros, ni la cocaína ni nada peor".

Y sin más dilaciones se metía de lleno en hablar de la innombrable (Isabel Pantoja): "Es tanto el daño que esa mujer nos ha hecho..." porque "ha tenido muchas oportunidades para darnos cosas sin valor económico, solo sentimental" y no lo ha hecho.

Además, dejaba claro que es consciente de que "muchas personas que han estado cerca de ella le han pedido que nos dé las cosas de mi padre y ella lo que contestaba es que las cosas no se iban a mover de Cantora".

Fran, entrecortado, desveló que "esa mujer me ha hecho mucho daño" porque para él "habría sido muy importante tener algo de mi padre, sobre todo cuando empecé a torear" y no lo tuvo, un daño por el que "he llorado mucho por su culpa" en muchas ocasiones.

Por último, le pusieron las declaraciones de Isa Pantoja defendiendo a su madre y asegurando que el torero hablaba con rencor de ella y Fran no le quitó la razón: "Más que desde el rencor hablo desde el dolor, desde el dolor más inhumano, porque es inhumano lo que esa mujer hizo conmigo y con mi hermano cuando yo tenía diez años y él seis".

Y es que por mucho que pase el tiempo, el diestro no olvida "la sensación de cómo nos trataba, tú notas cuando te quieren y cuando no te quieren, la sensación era que cuando mi padre estaba delante era de una manera y cuando él no estaba era de otra" y sobre todo los años después del fallecimiento de su padre: "Lo que vino después fue mucho peor, es que por más vueltas que le doy no entiendo por qué no nos dio lo que mi padre dejó por escrito que era para nosotros".