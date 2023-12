Jorge Rey es un joven burgalés de 17 años que tiene una forma muy curiosa y tradicional de informar sobre la meteorología. Sus predicciones, su carisma y su pasión por el clima le ha llevado a convertirse en un referente meteorológico para miles de personas que le siguen a través de los diferentes canales que tiene: Instagram, YouTube, X (antigua Twitter).

Este joven fue de los pocos en avisar sobre la llegada d efilomena, aquel temporal de nieve que sorprendió a los madrileños durante los primeros días de enero de 2021 y que convirtió a la capital de España en una estación de esquí improvisada y en un caos circulatorio.

A partir de ese momento, su fama no dejó de crecer y, utilizando el método de las cabañuelas y el de las hormigas (amén de otros mapas informativos) Rey lanza predicciones sobre lo que está por llegar en función de cada estación. Las cabañuelas son un conjunto de métodos tradicionales de predicción meteorológica a largo plazo sin base científica utilizado en el centro y sur de España y en América. Este método consiste en observar los primeros doce días del año y según el clima de cada día será el clima del mes correspondiente, siendo el primero de enero indicador del clima de enero o el 6 de enero indicador del clima de junio. En el norte de España se utiliza un sistema similar llamado témporas, mientras que en Extremadura se denomina canícula, derivada del latín canis (perro) aludiendo a la constelación Canis Maior, cuya estrella Sirius coincidía en su orto helíaco con la época más calurosa del año.

En cuanto al segundo método, los animales son sensibles a los cambios climáticos, especialmente las hormigas, que pueden detectar incluso los cambios atmosféricos más sutiles con sus antenas. La predicción de las hormigas es un método tradicional sin fundamento científico basado en la observación. Resulta que cuando las hormigas trasladan sus hormigueros a una mayor altura o con distintos materiales, es una señal de que lloverá.

Críticas

Como comentábamos, Rey cuenta con toda una legión de seguidores en sus diferentes canales que aplauden sus predicciones y le han convertido en todo un fenómeno social. Eso sí, también cuenta con detractores que manifiestan que su metodología no se ajusta al método científico, por lo que sus predicciones no son correctas. Así lo ha manifestado una usuaria a través de l X, en un mensaje que l propio joven no ha dudado en contestar y compartir con sus seguidores.

"@AEMET_Esp no podrían desautorizar públicamente a Jorge Rey @eltiempoconjr ? Cada vez tiene mayor difusión y ya hay mucha gente que prefiere creer sus tonterías a las previsiones meteorológicas reales. Es necesario combatir a estos charlatanes", escribía una usuaria, citando a la Agencia Estatla de Meteorología (Aemet).

"No se preocupe, hace tiempo que ya lo intentan. Muchas gracias por emplear su tiempo en dedicarme unas palabras. Buenas noches a todos. Os amo", respondía el joven.

Dicho mensaje también ha sido compartido como imagen en su cuenta de Instagram y son muchos los comentarios de apoyo que está recibiendo en las últimas horas. "Si todos los chavales de tu edad tuvieran la mitad de la educación que tienes tú, el mundo iría mucho mejor". "ero en que época vivimos que hay quienes tienen poder de "autorizar" o "desautorizar" a su antojo.. señora, si algo no le gusta, ni lo siga, ni lo lea y no haga ni caso, fin. Faltaría más que yo me crea a quien me de la gana". 2A ver, es que Jorge acierta en las predicciones meteorológicas y además las razona ¿qué se creen? ¿Que se puede institucionalizar el clima? ¿Es que ahora nadie puede teorizar sobre el tiempo de manera independiente? María Moliner creó un diccionario al margen de la RAE y tiene un valor inmenso, se estudia en universidades", son algunos de los mensajes que ha recibido.