Crisis en Gran Hermano VIP. Susana Bianca ha sufrido su mayor bajón anímico en la casa de Guadalix, hasta el punto de que tuvo que abandonar 'El Debate de GH VIP 8' en directo y refugiarse en la habitación para estar a solas. Su gran amiga Amor Romeira, que siempre ha estado apoyáAndola en sus redes sociales, se ha preocupado verdaderamente al verla así y sabe qué consejo le va a dar en cuanto salga del concurso, pues confía en que sea la expulsada el próximo jueves.

"¡Ay, hermana! Se me parte el alma verte así. Mira, creo que lo mejor que te puede pasar es salir. Tienes que analizar todo desde fuera. Sé por qué no te has abierto y por qué no has contado las cosas que te llevan a esas inseguridades. ¡Me da rabia! Porque hubieran empatizado mucho más contigo. Pero tienes tus razones y tu familia está por delante de un reality. Y entiendo que hay una parte de tu vida que quieres mantener en privado. Y eso te honra", ha comentado la colaboradora de 'Fiesta' en su cuenta del antiguo Twitter, lo que ahora es X.

"Lo más seguro es que salgas el próximo Jueves. Pero te va a venir bien, créeme, hermana. Vivirás la otra cara del reality. Las galas, los debates, tus redes... ¡Te amo, Susi! Qué ganas de abrazarte, reír, llorar, hablar.... ¡prepárate!", ha comentado Amor, que ve muy claro que su amiga va a ser la expulsada frente a Carmen Alcayde y Michael Terlizzi.

Lo más seguro salgas el próximo Jueves. Pero te va a venir bien, créeme hermana.

Viviras la otra cara del reality. Las galas, los debates, tus redes....



Te amo Susi! Que ganas de abrazarte, reir, llorar, hablar.... jajajaa preparate! @ghoficial — Amor Romeira (@AmorRomeira) 13 de noviembre de 2023

Lo que también ha querido dejar muy claro la majorera es que va a seguir estando al lado de Susana de forma incondicional y para transmitir este mensaje ha tirado de humor, bromeando con que piensa tanto en sí misma como su amiga hace: "YO como amiga de Susana siempre voy a estar a su lado. Porque así soy YO. YO lo que no quiero es que lo pase mal. Porque YO que la conozco, sé que lo va a pasar mal. YO solo quiero lo mejor para ella. YO soy así. ¡UN beso, haters!". Por último, Amor ha vuelto a criticar el comportamiento de Zeus Montiel respecto a Susana Bianca, asegurando que le está perjudicando en la imagen que proyecta: "Me está dando una pereza Zeus y si alarde de que poco más y respira gracias a Susana. ¡Es que la perjudica muchísimo! Parece que más que una novia es una religión. ¡Qué miedo! Tengo que hablar de esto con Susana y que me cuente bien porque estoy flipando".

Anabel Pantoja habla sobre Jessica

Con la entrada de Luitingo en la casa Jessica Bueno ha vivido un antes y un después en la casa. Con las explicaciones de Pilar Llori sobre lo que había pasado fuera, la modelo se vino abajo y no entendía cómo el cantante había dicho que tiene sentimientos por ella cuando solo son amigos. Pero las actitudes que tienen entre los dos estos días hacen que muchos se planteen si realmente hay algo entre ellos. Anabel Pantoja ha querido hablar sobre esto: "Conozco a Jessica, veo una cara especial, no os voy a engañar tampoco. Pero también tengo que deciros que hay que ponerse en el lugar de las personas. Yo creo que ella está dentro, no sabe lo que ha pasado fuera, a lo mejor se le está removiendo lo que sea, pero es una persona sensata en el sentido de decir: 'tengo una persona fuera, tengo una familia fuera' y creo antes de dar un paso de decir si le gusta o no le gusta esperará a salir y aclarará sus ideas".

La sobrina de Isabel Pantoja también ha querido decir algo sobre el cantante y todo lo que ha pasado con Llori, lo que genera esa tensión entre ellos en la casa: "Es normal que Pilar empiece con el bucle, pero no puedes estar haciendo la misma trama a todas horas. Entiendo que Luitingo lo ha hecho mal, pero se ha equivocado y ha perdido perdón".