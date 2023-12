Nuevo revés en la vida de Marta Riesco. La reportera e influencer ha publicado una serie de videos en lo que ha preocupado a sus seguidores por su estado de salud. Todo ello, días antes del importante día que está por llegar, en el que debe acudir a juicio contra la productora de Ana rosa Quintana por su despido de Telecinco hace ya un año.

"Pues al final he acabad en urgencias", señalaba en uno de los stories que subía a su cuenta oficial de Instagram, donde acumula casi 200.000 seguidores. "Chicos estoy por aquí por la garganta. Por suerte, por otros temas hace mucho que no estoy.. Como os dije ayer he perdido la voz y hoy ya estaba ahogándome...entre eso y que me cuesta respirar, pues he preferido venir aquí a que me digan que tengo y que me mande algo más fuerte. Pero que estoy bien. Os quiero", escribía para tranquilizas a todos sus seguidores.

Después de que la pincharan, Riesco ha confesado que "ha ligado" con el doctor y que "le ha dado su número de teléfono". "¿Es guapo?", asegura que le ha preguntado su madre.

Posteriormente, la reportera se ha desplazado a casa de su progenitora para ser cuidada estos días en los que se tiene que recuperar. "¿¿Sabéis una cosa?? Mi día ha sido un poco mierda y ha acabado con un diagnóstico un poco chungo para mí: 48 horas en silencio. Eso es lo que me ha dicho el Doctorcito pero vayamos a lo importante. (Pd: no voy a aguantar ni de coña este voto de silencio.) El caso es que os quería decir que he pasado de sentirme una desgraciada (recordando y viendo lo que me ha ocurrido) a una afortunada, en horas hoy. Y todo ha sido gracias a vosotros. No tengo las palabras apropiadas para describiros lo que he sentido con ese aluvión de mensajes bonitos y de ánimo. De verdad, estoy sin palabras y voy a luchar por todo y con todo. Gracias Me habéis devuelto las ganas, la ilusión. Me habéis devuelto la vida y a la vida", ha querido expresar a sus seguidores

Juicio por despido

La semana que viene, concretamente el 13 de diciembre, Marta Riesco se enfrentará a uno de los días más importantes de su vida, tanto a nivel personal, como profesional. La reportera tiene un juicio pendiente contra la productora de Ana Rosa Quintana por despido. Todo ocurrió el el 24 de marzo de 2023, cuando Riesco anunciaba su despido de la cadena a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. "Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones:

- No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social. - Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal.

- Quiero agradecer a tantos compañeros y compañeras de trabajo en UNICORN CONTENT y MEDIASET los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años. Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer", escribía.

A través de diversos vídeos que la reportera ha colgado en los stoires de su cuenta oficial de Instagram, Riesco ha querido sincerarse con sus seguidores sobre lo que está por llegar. En las imágenes, la joven reflexiona sobre la situación que ha vivido, que tacha de "injusta" y explica que ella es la "débil" en un mundo controlado por "poderosos". Además, la periodista se pregunta el motivo por el que otros excompañeros de la cadena, que también perdieron su trabajo en la cadena tras los últimos cambios llevados a cabo por la directiva de Mediaset, están ahora en "Netflix, Antena 3, TVE... ¿Por qué yo no?". "Me decía que era una gran reportera, que era muy buena. Y por qué si tengo mi carrera de periodista, no me ofrecen trabajo", se pregunta.