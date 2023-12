Anabel Pantoja lleva toda la semana viviendo una auténtica montaña rusa de emociones. La colaboradora televisiva acaba de cumplir el que era uno de sus sueños desde pequeña: visitar París y con ello Disneyland.

Durante aquella aventura que duró unos cuantos días tuvo varios momentos de auténtica emoción: el parque temático más famoso de la historia, la Torre Eiffel... Fueron 37 años de espera para visitar el país vecino del que volvió completamente fascinada.

Incluso durante su aventura tuvo que lidiar con las críticas de las redes sociales y con que muchas de sus publicaciones terminaran volviéndose un meme. La sobrina de La Pantoja salió a dar la cara: "Escuché que mi viaje podría ser peligroso para mis seguidores, debido al nivel de incultura en mí. Es cierto que no predico con el ejemplo, pero no le hago daño a nadie, por eso me informé de este monumento para no perjudicar a mi público e influir de manera negativa en su porvenir".

Aterrizada en tierra, la influencer no tuvo apenas tiempo para asimilar lo que acababa de vivir porque tenía otra cita que llevaba esperando mucho tiempo: un concierto de lo más especial para ella. Anabel Pantoja acudió a comprar un conjunto ideal para la ocasión y sacó su mejor versión para encontrarse con el que es uno de sus artistas favoritos: Jay Wheeler.

La fecha del concierto que tuvo lugar en el estadio Wizink Center la tenía grabada en la memoría desde hacía mucho tiempo. Tanto es así que cuando llegó el momento de comprar las entradas no dudó en hacerse con una de las entradas más caras, las del Meet & Greet, con las que iba a poder conocer a su tan admirado Jay Wheeler.

Sin embargo, un pequeño despiste dejó a la influencer totalmente trastocada a muy pocas horas del concierto: "Me arreglo para el concierto y me llaman mis amigos que están conociéndole ya en un Meet & Greet. Yo tenía la entrada porque David la había pillado hacía millones de años gastándonos un pastizal, pero es que en la entrada no pone ningún horario. Hemos comprobado correos y tal y nonos han indicado nada; yo pensé que era antes del concierto".

No fue una situación fácil de aceptar para la influencer. Aun así, terminó de arreglarse y se puso en marcha: "Llevo esperando este momento meses de mi vida, así que no pasa nada si no le puedo conocer. Me alegro de todas las personas que sí que han podido, pero voy a disfrutar". Tanto es así que Anabel Pantoja no iba a vivir el concierto una, sino dos veces; también asistirá a su cita en Barcelona.

Por si algún seguidor seguía guardando la esperanza de que Anabel Pantoja pudiera conocerle, ya salió ella misma a confirmar que, al menos antes del concierto, no había tenido la oportunidad: "No he podido conocerle, pero voy a vivir el concierto".

Sin embargo, sorpresa. "No puedo explicar lo que ha pasado ahora mismo. No puedo subir nada más, tengo que asimilarlo", dijo entre lágrimas la colaboradora televisiva. Finalmente, pudo conocer a Jay Wheeler, darle un abrazo y profesarle su amor.