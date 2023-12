Gran Hermano VIP encara su recta final en Telecinco y son muchos los que ya empiezan a ahacer las quinielas para ver quién es el ganador de esta edición.

Cristina Porta tenía muy claros a sus favoritos para ganar esta edición de 'GH VIP', pero la expulsión de los mismos le ha impedido ver cumplido su sueño de que el ganador coincidiera con su preferencia. Esos dos concursantes que la habían conquistado por su forma de ser y de encarar el concurso eran Alex Caniggia y Jessica Bueno. Ahora que ambos están fuera de la carrera por hacerse con el premio, la presentadora de 'For Fans' tiene un nuevo favorito para convertirse en ganador.

Se trata de Albert Infante, que le conquistó definitivamente con su forma de gestionar el rechazo de Pilar Llori a su oferta de ser su jefa de campaña. A la periodista le hizo muchísima gracia, tal y como reflejó en un tuit, que la Infanta se marchara al confesionario a llorar, muy preocupada, al saber que su amiga Pilar prefería dirigir la campaña de Naomi Asensi. Por momentos como este Cristina Porta quiere que el catalán se alce con la victoria.

La emoción de Albert tras leer un mensaje

Los concursantes de 'Gran Hermano VIP' se encuentran en plena campaña de cara a la final que tendrá lugar en menos de dos semanas. Solo puede quedar uno y los porcentajes están siendo muy apretados, además de que no para de haber 'sorpassos'. A su vez, esta campaña está provocando que la audiencia se vuelque por completo con los concursantes a través de redes sociales. Precisamente ha sido Lara Álvarez la que les ha mostrado algunos mensajes de apoyo y cariño. Los concursantes han podido leerlos expresamente desde la casa de Guadalix de la Sierra. El primero ha ido dirigido a Carmen Alcayde, un mensaje que acababa con un "créetelo. Carmen ganadora". "Estamos aquí y no sabemos nada. Gracias por ese tweet que me anima mogollón", ha señalado Alcayde.

Posteriormente, Lara ha leído un mensaje para Albert, el cual decía lo siguiente: "Gracias por tu valentía y por no dejarte hundir. Desde la cueva hasta el final, tu servicio no merecía menos. Arriba la 'Infanta lejana". "¡Gracias 'Truly'!", decía Albert, muy emocionado y eufórico. Después también ha habido otro mensaje para Luitingo: "Gracias por hacernos reír, cantar y emocionarnos", señalaba el tweet. El mismo tweet decía también que Jessica Bueno le ha hecho crecer como persona.

La audiencia también ha lanzado mensajes para otros concursantes de la casa de 'Gran Hermano VIP', como por ejemplo, para Naomi Asensi: "Entraste tarde pero por la puerta grande. No eres la sombra de nadie porque siempre vas dando luz (...) Muchos besos y a ganar". La valenciana ha dicho que todos estos mensajes sientan genial, puesto que no tienen nada de relación con lo que hay afuera y se agradece: "Es la primera información que tenemos del exterior".

Por último han leído sus mensajes también Laura Bozzo y Michael Terlizzi. Los dos han agradecido estos tweets y les ha hecho también especial ilusión. Finalmente, todos han mandado un mensaje a la audiencia agradeciendo todas estas muestras de cariño y el apoyo que reciben cada vez que pueden y el programa les da la oportunidad. ¡Gracias audiencia! Sin vosotros nada de esto sería posible.